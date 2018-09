“Las expectativas en DÍA no son buenas, lo único que está haciendo es sujetarse”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, asegura que la cotización de Supermercados Día está reflejando en bolsa la mala evolución de la entidad.



Moro también ha hablado de otras compañías, como Unicaja. “Aguantaría hasta 1,33 que es un soportazo. Vamos a ver, si perdiera ese nivel probablemente sería consecuencia de que ha adquirido un cierto aspecto negativo y por lo tanto sería conveniente salir, pero esperaría hasta ese nivel”.

“A Día ahora le toca visitar la parte de abajo del rango y a ver cómo evoluciona”

“Lo que se plantea según entiendo es una opa de exclusión, en ese caso tendría que acudir al precio al que estén fijadas. Si no tendrá que llegar a algún acuerdo con la propia empresa, pero no es muy proclive a estas cosas si no se acepta la opa. La evolución en bolsa refleja una realidad, es lógico, por lo tanto las expectativas no son buenas para una compañía que lo único que está haciendo es tratar de sujetarse. Ahora le toca visitar la parte de abajo del rango y a ver cómo evoluciona”.

En cuanto al BBVA, el analista ha dicho que “la resistencia, la primera en 5,39, la siguiente más fuerte en 5,60 y el soporte estaría en la zona de 5 euros”.