En declaraciones a Efe, uno de los abogados de la asociación, Juan Ramón Montero, ha señalado que por el momento la buena voluntad trasladada por la compañía no se ha concretado, por lo que las acciones judiciales iniciadas siguen su curso.

Un portavoz oficial de Telepizza ha explicado que esta misma semana hubo conversaciones con franquiciados y se envió una carta a todos ellos, y ha avanzado que incluso cerca de un centenar ya ha trasladado a la compañía su interés en recibir información sobre la posibilidad de abrir una tienda de Pizza Hut en su localidad.

La asociación denunciante agrupa a más de un centenar de los cerca de 500 franquiciados con los que cuenta la cadena en España, de acuerdo con sus propios datos.

El objetivo de su reclamación es que el juez anule el quinto punto del orden del día de cara a la junta del próximo 27 de junio, en el que figura la votación de la alianza estratégica suscrita con Pizza Hut.

Montero ha incidido en que la operación es jurídicamente “compleja”, aunque en su opinión de ella se desprende que Telepizza vende parte de su estructura a un competidor.

Concretamente, exigen garantías de que la empresa no aprovechará las circunstancias para dejar de renovar sus contratos de franquicia, que no instalará tiendas de Pizza Hut en las inmediaciones de sus establecimientos y de que no les subirá el canon (“royalties”) en el caso de que tengan que reconvertirse a la marca estadounidense.

La alianza con Pizza Hut, en el aire

La alianza con Pizza Hut, de ser finalmente aprobada, le hará duplicar ventas, pasar de 20 a 37 países y aumentar en un 60 % su número de restaurantes, hasta los 2.560 locales.

El alcance del acuerdo se circunscribe a América Latina (excluyendo Brasil), el Caribe, España, Andorra, Portugal y Suiza, e implica dejar de utilizar su marca de forma gradual en América Latina y convertir las más de 470 tiendas que tiene en la región en Pizza Hut.

En la Península Ibérica, sin embargo, los responsables de Telepizza garantizaron que conservarán su marca “toda la vida” a la vez que desarrollan la enseña Pizza Hut, con el objetivo de abrir más de 300 tiendas “a medio plazo”.