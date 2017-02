Los restaurantes Hooters regresan a España siete años después

La cadena de restaurantes Hooters, conocida por sus exhuberantes camareras, regresa a España siete años después y abrirá un total de 15 establecimientos. En un principio llegará a Barcelona, y después a Madrid y Sevilla.

Víctor López, director legal para España y Portugal, ha afirmado que abrirá un local en el centro comercial Vilamarina de Viladecans (Barcelona). La cadena se diferencia del resto de cadenas por sus camareras, mujeres exhuberantes, que sirven y atienden a los clientes.

La experiencia de Hooters en España no es nueva, ya lo intentó entre 2007 y 2010, en Gran Canaria. El establecimiento cerró no por la falta de negocio, sino porque el franquiciado no siguió las normas estipuladas, por lo que perdió la licencia para comercializar la marca.

La firma desembarcará en plena temporada turística, entre julio y agosto. El nuevo plan de esta cadena tiene un horizonte de siete años, para abrir 15 franquicias en 8 ciudades, entre las que se encuentran Madrid y Barcelona.

Aún no se ha abierto el proceso de personal, pero “no tardará”, según ha asegurado López. Tras la polémica desatada en las redes sociales, López ha afirmado que se cumplirá “la más estricta legalidad vigente”. “Hooters es un casual dining que tiene como seña fundamental la emisión de espectáculos deportivos y el espíritu que transmite es sano, joven, agradable y divertido“.

“Aunque pueda resultar un poco chocante en una ciudad a la que aún no ha llegado, Hooters es una marca con más de 30 años de historia y 400 restaurantes. Normalmente el público termina adaptándose a nuestra filosofía”, ha afirmado.

Hooters nació en 1983 de la mano de empresarios sin conocimientos en hostelería. Se creó así “un restaurante del que no pudieran echarles” y, lo que empezó con un local en Florida, ya se ha convertido en una cadena de 420 establecimientos con presencia en 29 países.