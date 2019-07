Nace Provap, el ‘lobby’ del vapeo de Imperial Tobacco en España

El portavoz de Provap, Borja Vidaurre, ha explicado en declaraciones a Efeagro que el objetivo de esta asociación es erigirse en «interlocutor» con la Administración y otros colectivos ante la «desinformación» que en su opinión existe en España en torno al vapeo.

«No se sabe con claridad en qué sitios se puede consumir y en cuáles no; no se sabe dónde se puede hacer publicidad y de qué forma (…) hace falta una distinción más clara de que el vapeo no es tabaco», ha apuntado Vidaurre.

Además de Myblu, también son socios fundadores de esta nueva sociedad Comercial de Serveis i Assessorament per Establiments -que pertenece al Gremio de Estanqueros de Cataluña- y Nimboh, una compañía nacida este mismo mes de julio dedicada a la venta de productos del vapeo en estancos.

Por su parte, el presidente de la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV), Arturo Ribes, ha criticado por su parte la aparición de Provap y la ha vinculado con un intento por parte de las tabaqueras de «monopolizar el mercado» promoviendo la participación de los estancos.

«No me parece correcto que haya dos interlocutores para un único sector. La gran diferencia es que la nuestra es independiente y la suya está impulsada por las tabaqueras», añadió Ribes.