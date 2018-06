Susana Díaz dio casi 280.000 euros a la aceitera que presuntamente se mofa de sus trabajadoras

Aceites y Energía Santamaría S.L se ha convertido en el centro de la polémica por mofarse presuntamente de sus trabajadoras al no abonar unos atrasos aduciendo que el convenio solo se refiere al término “trabajadores”. La empresa recibió más de 278.000 euros de la Junta de Susana Díaz.

La aceitera, que habría sido denunciada por CC OO, ha afirmado que no le consta escrito alguno en su contra y que “jamás” ha tenido intención de incurrir en ningún tipo de discriminación. La aceitera ha destacado su “completo desconocimiento de la denuncia que tanto revuelo ha causado”. No obstante, con el objetivo de “conocer el contenido de esa denuncia” y “despejar cualquier duda” sobre la “correcta actuación de la empresa”, se ha concretado una reunión con los sindicatos para “analizar la situación y, en caso de ser necesario, buscar las soluciones pertinentes“.

Según CC OO, la aceitera no abonó a sus empleadas atrasos alegando que en el convenio se “habla de trabajadores, pero no de trabajadoras”. La federación de consumidores Facua de Andalucía ha pedido hoy a la Junta de Andalucía que abra un expediente sancionador a la aceitera cordobesa que “se mofa” de sus empleadas al no abonarles los atrasos debidos, con el objetivo de que “no pueda acceder a nuevas ayudas públicas”.

En un comunicado, Facua ha pedido a la administración regional que actúe contra la aceitera “con la misma contundencia que” cuando les advirtió a ellos de que usar el masculino genérico “consumidores” podría “vulnerar la ley de subvenciones”.

La federación ha asegurado que la Junta de Andalucía ha otorgado una subvención de 278.000 euros a la aceitera denunciada por CCOO por negarse a abonar los atrasos de la actualización salarial a sus trabajadoras con la excusa de que en el convenio colectivo pone “trabajadores”. Para Facua Andalucía, resulta “intolerable” que la Junta destine el dinero de todos los andaluces “a una empresa que se mofa de sus trabajadoras”.

La Agencia Andaluza de la Energía entregó la subvención

En este sentido, ha reclamado a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio que “abra un expediente sancionador” a la aceitera “para que no pueda acceder a nuevas ayudas públicas” y ha recordado que las bases para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva “impide que acceda a ellas una empresa sancionada o condenada por resolución administrativa firme”.

Añade el escrito que la subvención recibida por la aceitera, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 2 de mayo, ha sido concedida por la Agencia Andaluza de la Energía, que depende de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

La cantidad subvencionada, un total de 278.176 euros, se enmarca en la denominada “línea de pyme sostenible” y tiene por objeto el “cambio del modelo de gestión de la energía por parte de las pyme”, concluye la federación de consumidores.