Toys “R” Us Iberia Real Estate pide el concurso de acreedores

Toys “R” Us Iberia Real Estate, sociedad de Toys “R” Us Iberia tenedora de inmuebles del grupo juguetero, ha solicitado el concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) en los juzgados de lo Mercantil de Madrid, ha informado este martes la empresa.

El resto de las sociedades del Grupo Toys “R” Us Iberia mantiene su actividad con normalidad y ha iniciado las gestiones necesarias para buscar potenciales compradores del negocio en la Península Ibérica, ha explicado la compañía.

La solicitud de concurso de esta sociedad, que posee 26 inmuebles, persigue, según el grupo, proteger los activos inmobiliarios de la cadena de jugueterías.

Toys “R” Us Iberia Real Estate es garante solidario de la financiación prestada al grupo por distintos fondos internacionales.

El pasado 15 de marzo, el grupo anunció la liquidación de su negocio en Estados Unidos.

Coincidiendo con ese anuncio, Toys “R” Us Iberia explicó que estudiaba su viabilidad en España y la posibilidad de vender su negocio en el mercado español, donde tiene 53 tiendas y 1.600 empleados.

“Estamos trabajando, en estrecha colaboración con nuestros asesores, para alcanzar medidas que nos permitan preservar la continuidad de nuestra actividad en España, así como los intereses de nuestros colaboradores y empleados”, afirmó en esa ocasión el director general de Toys “R” Us en España y Portugal, Jean Charretteur.