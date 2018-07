“A estos niveles, vendería la mitad de la posición en Iberdrola”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, repasa la cotización de Iberdrola y otros muchos valores por los que han preguntado los oyentes en el Consultorio de Bolsa.



PUBLICIDAD

Roberto Moro ha empezado diciendo que “estos niveles vendería la mitad ya, hoy mismo, y para el otro 50% pondría un stop no por debajo de 6,85. Es un título que también hoy está haciendo un nuevo máximo histórico y no creo que esté mal hecho, pase lo pase después no creo que esté mal hecho vender la mitad y quedarnos con un stop ajustado para el otro 50%”.

“Mapfre es uno de los títulos que me gustan, sobre todo para aquellos que no puedan reprimir las ganas de comprar”

“Es uno de los tres o cuatro que a mí sí me gustan. Sobre todo para aquellos que no puedan reprimir las ganas de comprar. Ha rebotado donde tenía que hacerlo y donde viene haciéndolo desde octubre”.

El analista de APTA Negocios ha continuado su análisis sobre Mapfre asegurando que “nos había dejado una resistencia que dura ya un par de meses y la consiguió romper, a mí sí me gusta. El stop está bastante claro en la zona de 2,56. Debería ser el stop de cualquier posición que se tome”.