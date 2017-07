Así sufrirán Acciona, Endesa y REE en caso de un recorte a las renovables

Acciona, controlada por la familia Entrecanales, sería una de las principales afectada en caso de un recorte a las primas de las energías renovables. Sus acciones caerían un 18%, mientras que las de Endesa, presidida por Borja Prado, se desplomaría un 28%.

PUBLICIDAD

Las acciones de Acciona podrían hundirse un 18%, según apuntan los analistas de Banco Sabadell. De esta forma, sufriría la mayor caída del sector, por encima del 5% que caerían los títulos de EDP y del 2% en Iberdrola. No obstante, la mayor caída sería para REE, con un desplome del 59% y Endesa, con un varapalo del 29%.

Nadal ya ha anunciado que ajustará la rentabilidad a las renovables a un nivel “razonable”, eliminando así las primas prometidas por José Luis Rodríguez Zapatero a las grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa,Gas Natural Fenosa, Viesgo y REE.

El plan de Nadal es bajar la rentabilidad del 7,38% actual al 4,1%, mientras las reguladas el recorte sería del 6,5% al 3%, a razón de una bajada del 0,5% anual. La intención del Ejecutivo es que estas primas caigan de forma automática ya que dependen del interés del bono español a diez años, que se ha desplomado en los últimos años debido a la intervención del Banco Central Europeo.

PUBLICIDAD

Ahora las eléctricas aseguran que esta rebaja no será automática, sino que dependerá de una negociación ya que el PP no tiene la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Las eléctricas ya han asegurado que plantarán batalla para evitarlo y esperan que el PSOE no se pliegue a los planes de Nadal.

En la reforma del sistema eléctrico, aprobada a finales de 2013, se fijan los parámetros de retribución de las actividades de transporte, distribución, producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos con régimen retributivo específico y producción en los sistemas eléctricos no peninsulares con régimen retributivo adicional.

Para ello se tiene en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y una “rentabilidad adecuada” para estas actividades por periodos regulatorios que “tendrán una vigencia de seis años”, es decir, que a partir del 27 de diciembre de 2019 quedaría sin efecto esta normativa. La norma establece que esta rentabilidad dada a las eléctricas podrá revisarse “antes del comienzo del periodo regulatorio”. “Si no se llevara a cabo esta revisión se entenderán prorrogados para todo el periodo regulatorio siguiente“, se estipuló.