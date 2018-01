Benjumea y la ex cúpula de Abengoa, absueltos

La Audiencia Nacional ha absuelto a la ex cúpula de Abengoa del delito de administración desleal por el cobro de las indemnizaciones millonarias abonadas a Felipe Benjumea, ex presidente de Abengoa, y al ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega.

Las acusaciones pedían hasta cinco años de cárcel para el ex presidente Felipe Benjumea, después de descartar irregularidades en las indemnizaciones percibidas por los gestores tras su relevo en 2015. Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la sección cuarta de la sala de lo Penal considera que los 11,4 millones de euros percibidos por Benjumea y los 4,5 millones que recibió el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, no incurrieron en ilegalidad alguna.

Razón por la que también rechaza adoptar cualquier medida contra los tres miembros del Comité de Nombramientos y Retribuciones acusados, Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, para quienes la Fiscalía pedía cuatro años de prisión como colaboradores.

En la sentencia de 252 páginas, los magistrados exponen que no ha quedado acreditado que estos contratos, suscritos por la alta dirección de la multinacional sevillana en febrero de 2015, fueran concedidos y elaborados para favorecer “improcedentemente” a Benjumea y a Sánchez Ortega.

Para el tribunal, los contratos fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que aparezca que los acusados intervinieran en la redacción de las cláusulas, las cuales recogían conceptos “ya establecidos o imperantes en la mayoría de las sociedades mercantiles de perfiles similares”.

Benjumea y Sánchez Ortega recibieron 11,4 y 4,5 millones de euros, respectivamente, al dejar la empresa aunque ninguno de ellos, precisaba en el auto la magistrada Carmen Lamela para sentarles en el banquillo. Lamela incluyó también como investigados a las ex consejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde, que integraban y asistieron a la reunión de la Comisión de Nombramientos y retribuciones donde se acordó el pago de las indemnizaciones millonarias.

En septiembre de 2015, cuando se formalizó la aparente salida de la entidad de Benjumea y Sánchez Ortega, se les concedieron unas indemnizaciones por cese anticipado de 11,4 y 4,5 millones de euros, unas cantidades que la magistrada considera que “no parecen acordes con los resultados empresariales de la sociedad” en aquel momento. Sólo dos meses después, el 25 de noviembre de 2015, Abengoa presentaba en los juzgados mercantiles una solicitud de preconcurso de acreedores.

Benjumea, fue nombrado consejero dominical y presidente no ejecutivo en la misma reunión en la que fue cesado, cargos por los que recibiría una retribución bruta anual de 1.086.000 euros y mantendría su cotización a la Seguridad Social. Estos vínculos suponen que la relación contractual de ambos “no se había extinguido”, precisaba la juez que ahora les absuelve.