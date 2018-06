Bronca entre el PSOE extremeño y el Gobierno de Sánchez por Almaraz

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha encontrado con la oposición del Gobierno de Extremadura por el cierre de las nucleares. El Ejecutivo autonómico de Guillermo Fernández Vara impedirá el cierre de la central nuclear de Almaraz si no hay alternativa.

El presidente extremeño exige al Gobierno de Pedro Sánchez una alternativa al cierre de la central nuclear, ya que de ella depende la economía de la comarca del Campo Arañuelo. A preguntas del líder de la oposición de Extremadura, José Antonio Monago, sobre el impacto económico que tendría el cierre de esta central nuclear y las medidas previstas por la Junta en esta comarca del norte de Cáceres ante la confirmación del Gobierno de Pedro Sánchez de cerrar las centrales nucleares que cumplan 40 años de vida, un plazo que expira en 2020, y cuya petición de prórroga tendría que registrarse en 2019.

Vara ha reconocido que “obviamente algún día cerrará” Almaraz, pero ha asegurado que “no va a ser ahora“, tras dejar claro que el Gobierno de España no ha dicho que vaya a cerrar las plantas nucleares cuando lleguen a los 40 años, ya que “hay por medio muchos factores que influyen”.

En ese sentido, además de insistir en que él no va a permitir que se cierre si no hay una alternativa, ha especificado que Almaraz tiene unos dueños que tienen que pedir el año que viene para uno de los reactores y dentro de tres años, para el otro, la continuidad o no.

Todo ello también dependerá de lo que decida el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de lo que establezca la Ley del Cambio Climático, “y por tanto de lo que decida el Parlamento en relación con algo que parece razonable, que se establezca un calendario de cierre de las centrales nucleares para que se hagan de una manera armónica” y con alternativas energéticas y económicas. “En definitiva, para que las cosas se hagan bien”, que es a lo que se ha referido, a su juicio, la ministra de Energía y Medio Ambiente, Teresa Ribera.

Para José Antonio Monago, sin embargo, Pedro Sánchez va a cerrar Almaraz, lo que supone hacer “una moción de censura al Campo Arañuelo, al norte de Cáceres, a Extremadura, a los trabajadores de la planta y al desarrollo económico de esta tierra”, sin que se hayan planteado alternativas al respecto.