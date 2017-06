“Cada vez que Enagás se acerca a los 27 euros deriva en caídas profundas”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, contesta a los oyentes del Consultorio Capital de Radio Intereconomía que preguntaban por títulos como Enagás.



El analista de APTA Negocios ha empezado valorando la situación de otros valores como Repsol, Enagás y Red Eléctrica. “No me parece el momento, Repsol me encanta pero ahora mismo no creo que esté para comprar, si llega a 13 sí se puede comprar, y si recupera los 14 o 15 también podría ser un buen momento de entrada. Enagás lleva una dinámica muy fea, y tenemos que tirar de historia, cada vez que ha estado en la zona de 27 ha derivado en caídas profundas, y puede volver a pasar. Muy parecido al caso de Red Eléctrica”.

FCC

“Se ha topado nuevamente en su afán de querer seguir hacia arriba con la zona de 9,90. La otra vez que tocó 9,90 se fue hasta nueve, a mí a medio plazo no me desagrada pero no es capaz de confirmar por encima de 9,40. Hay que estar vigilante de que aguante por encima de 9 porque si no todo irá a peor”.

Moro ha analizado también otros valores por los que preguntaban los oyentes de Radio Intereconomía como Ercros. “Está donde anteriormente detuvo su gran camino alcista, vamos a ver cómo se comporta cuando ataque la zona de 3,60. Si lo pregunta para tomar posiciones pues tan cerca de ese nivel no, pero si se mantiene por encima de 3 y lo tenemos en cartera no lo vendería. En este tipo de títulos hay que tener una parte ínfima de nuestra cartera”.