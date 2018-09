“Creo que solo estamos en la primera parte de la caída de Siemens Gamesa”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, repasa la cotización de Siemens Gamesa y otros muchos títulos por los que han preguntado los oyentes en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.



Roberto Moro ha comenzado su análisis hablando sobre el Santander, por el que ha preguntado un oyente. “A mí Santander me sigue gustando, y si el índice sectorial bancario europeo es capaz de confirmar por encima de 112 tiene un añadido de potencial de subida del 5% y eso sería muy bueno para Santander. Tiene objetivos iniciales en la zona de 4,83, y el primer soporte en 4,42, aunque se queda muy alejado del precio actual”.

El analista de APTA Negocios ha continuado hablando de Siemens Gamesa. “A mí no me agrada, la sensación que me da es que después de un rebote importante comenzó a caer y creo que vivimos solo la primera parte de la caída. La clave es 11,20, si lo vemos por debajo en precios de cierre ese será el escenario que se produzca. Aunque aún así es un soporte importante, y si lo aguanta podemos entrar”.

Repsol

“Yo cortos en Repsol solo los tomaría por debajo de 16,10, solo por debajo de esa zona, mientras tanto está haciendo lo mismo que en otras ocasiones, que tocó las zonas de abajo y rebotó. Siempre ha rebotado ahí, por lo tanto hasta que no pierda ese nivel no merece la pena tomar posiciones cortas”.