“Enagás no es el típico valor en el que entras para ganar unos céntimos”

Álvaro Blasco, de ATL Capital, destaca el papel de Enagás como valor a medio y largo plazo gracias, en parte, al dividendo del 5% que reparte, uno de los más altos.



PUBLICIDAD

Álvaro Blasco ha contestado a los oyentes del Consultorio Capital de Radio Intereconomía que preguntaban por valores como Enagás. “No le pasa absolutamente nada, a las utilities se las ha castigado bastante pero no pasa nada, hay una rotación de dinero y sigue siendo una compañía interesante para nosotros. Si no me equivoco, la caída de hoy debería corresponder a un tema de dividendo porque lo está descontando hoy. Yo recomiendo tener paciencia, no es el típico valor en el que entras para ganar unos céntimos, si no que es para estar a medio y largo plazo, además tiene uno de los dividendos más altos de las compañías españolas”.

“Es posible que el Ibex supere los 11.000 puntos en el siguiente semestre”

“Tanto entrar en Aena como en el Ibex son dos buenas operaciones. El Ibex vemos posible que en este semestre supere los 11.000 puntos como ya hizo en un momento determinado y le daría un 4-5% de rentabilidad con cierta facilidad, la buena marcha de la economía en España debería ser totalmente viable”.