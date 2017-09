Gas Natural Fenosa, a favor de eliminar la tarifa regulada, la más barata del mercado

Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP, las cinco compañías eléctricas más grandes de España, exigen un sistema de pagos por capacidad y libertad para cerrar centrales de generación. Gas Natural Fenosa ve necesario eliminar la tarifa regulada, la más barata del mercado.

PUBLICIDAD

En este sentido, piden esta retribución por la falta de uso de centrales que no sean rentables, pero que son necesarias en caso de que la producción de renovables no sea suficiente para cubrir la demanda.

Responsables de regulación de las cinco grandes eléctricas españolas -Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo- se han pronunciado así durante una mesa redonda en una jornada sobre el sector eléctrico.

El director de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, José Casas, ha indicado que el problema de centrales como las de carbón o ciclo combinado es que en el mercado no recuperan los costes que tienen, por lo que necesitarían de unos pagos por capacidad complementarios.

PUBLICIDAD

En cuanto al real decreto que prepara el Gobierno para regular el cierre de centrales por sus propietarios, José Casas, ha dicho que cree que el Ejecutivo podría evitar un cierre aduciendo motivos de seguridad del suministro o para contribuir a los objetivos de cambio climático, pero no por su influencia en la formación de precios porque la CE es contraria a intervenir en ello.

El director de Regulación de Iberdrola España, Rafael del Río, ha recordado que hay muchas centrales en pérdidas y que en el caso de los ciclos combinados el mercado sólo cubre costes variables, pero no los fijos (operación, inversión). Ha invitado a mirar a otros países, como el Reino Unido, que convoca subastas a las que acuden los que van a continuar con su instalación, mientras que los que no van la cierran o la hibernan, una posibilidad esta última que también hay prevista en España pero que no se ha desarrollado.

Por su parte, el director de regulación de Gas Natural Fenosa, José Antonio Guillén, ha dicho que prohibir el cierre de una central es la mayor barrera que se puede poner a la libertad de empresa y ha señalado que la única manera de mantener ciertas instalaciones es tener mecanismos de capacidad. En su opinión, los dos grandes retos regulatorios para el sector en estos momentos son que se permita el cierre de centrales sin restricciones administrativas y el establecimiento de un mecanismo de pagos por capacidad. También se ha mostrado a favor de eliminar tarifas, como la regulada, sí se quiere que la demanda participe en la formación de precios de mercado.

El director de Regulación y Relaciones Institucionales de EDP, Santiago Bordiú, ha recordado que el denominado Paquete de Invierno de la CE “no reconoce para nada los mecanismos de capacidad”, quizá porque “la visión de Bruselas no es la del mercado ibérico”, caracterizado por un bajo nivel de interconexión.

PUBLICIDAD

El director de Regulación de Viesgo, Francisco Rodríguez, ha dicho que el borrador del real decreto del Gobierno le ha sorprendido mucho, pues el procedimiento para cerrar centrales de está regulado y, de hecho, su compañía ha cerrado tres de carbón en los últimos cinco años.

Además, ha señalado, en alusión a mecanismos compensatorios para mantener abiertas instalaciones no rentables, que “la seguridad de suministro es un bien y, en general, los bienes tienen un precio”. Por otro lado, los participantes en la mesa redonda se han mostrado a favor de eliminar los impuestos y cargas ajenos al sistema que soporta la factura eléctrica y de repartirlo entre otros sectores para que todos contribuyan o bien se constituya un fondo de transición energética que se financie con una fiscalidad medioambiental, como ha propuesto el representante de Endesa. Todos ellos han reclamado también el mantenimiento de la rentabilidad razonable que perciben las empresas.