Endesa paga en sobres 1,4 millones de euros y mantiene la “tradición heredada”

Sin transferencia y del método más rudimentario que se conoce en el movimiento de capitales. Endesa 1,4 millones de euros a sus consejeros mediante sobres, manteniendo su “tradición heredada de tiempos anteriores”, cuando fue propiedad del Estado. En 2018, pagará 1,5 millones.

Según el informe anual, los consejeros no ejecutivos “no tienen ninguna otra remuneración que la necesaria para retribuir su dedicación sin comprometer su independencia”. “Se concreta en una asignación mensual y una dieta por asistencia”, ha señalado la eléctrica. No obstante, no detalla cómo se realiza el pago en ningún momento del informe.

El dinero está declarado a los ojos de la Agencia Tributaria, según han asegurado fuentes de la eléctrica a El Confidencial, pero afirman que se trata de un método que se ha instaurado en la cúpula de la eléctrica, presidida por Borja Prado y cuyo dueño es la eléctrica italiana Enel, con el 70% del capital.

Esta vía de pago se ha prorrogado en el tiempo, pese a que Endesa dejó de ser pública hace casi una década, sin que se hayan dado detalles sobre el por qué se mantiene este tipo de sistema. Asimismo, el sobre en efectivo se entregaba mensualmente, en concepto de dietas y por asistencia al consejo. Esta parte asciende a un mínimo de 1,4 millones de euros. Solo el pasado año se declararon 242.000 euros en pagos en dietas en la cúpula de Endesa.

Asimismo, para 2018 se espera que el importe de las dietas ascienda a 1,5 millones de euros, según los registros oficiales de Endesa, con una media aproximada de unos 57.000 euros por consejero en concepto de asistencia de dietas; mientras que la asignación bruta por retribución fija será de entre 187.000 y 225.000 euros de media por consejero. José Damián Bogas, consejero delegado; junto a Starace, De Paoli, Gallo y Viale han rechazado cobrar estos emolumentos.

Según el último informe de gobierno corporativo enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los consejeros de Endesa percibieron 7,9 millones de euros; 2,9 millones es el salario fijo; 3,5 millones en retribución variable y otros 1,4 millones por dietas.

El pago es perfectamente legal, según Endesa, ya que está declarado, pero al mismo tiempo evita toda responsabilidad sobre si los consejeros lo han declarado en su presentación de la Renta, aunque consideran que así se hace.

