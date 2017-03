Así lo ha hecho hoy en el Congreso el director general de Energía Nuclear de Endesa, Juan María Moreno, que asegura que no es posible prescindir de la energía nuclear a corto o medio plazo sin poner en riesgo la seguridad del suministro.

Mientras en Endesa defiende el uso de las viejas nucleares en España, su propietaria Enel, que se lleva el 70% de su beneficio, no cuanta con ninguna en su país de origen, Italia

Durante su comparecencia, a puerta cerrada, en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, Moreno ha asegurado que prescindir anticipadamente de las centrales nucleares supondría también un aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y una subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, según han explicado fuentes que han asistido a su exposición.

A juicio del directivo de Endesa, no es posible atender la punta de demanda en el sistema eléctrico sin contar con la energía nuclear, sobre todo por el menor peso paulatino del carbón nacional por motivos medioambientales. Lo que no ha contado en Endesa es que ella está siendo investigado por meter energía elèctrica producida gas y no energía nuclear en las puntas de demanda, lo que dispara los rpecios como ocurrió en el mes de enero.

En su opinión, de su responsable de Energía Nuclear, el cierre del parque nuclear reduciría el índice de cobertura por debajo del 1,1 aconsejado e incluso de la unidad, lo que podría evitarse, sin embargo, foemntando el autoconsumo.



Contra el autocnsumo eléctrico

El directivo de Endesa sí ha admitido que es posible sustituir las centrales nucleares por energías renovables, pero no en un periodo de tiempo corto.

Según Moreno, además de los 30.000 megavatios renovables necesarios para cumplir los objetivos medioambientales hasta 2030, la supresión de los 7.573 megavatios nucleares exigiría la instalación de 22.000 megavatios eólicos, 7.000 megavatios fotovoltaicos y 21.000 megavatios de baterías adicionales, un esfuerzo que no sería viable ni técnica ni económicamente en una década.

El directivo de Endesa ha dicho que la eliminación de la energía nuclear elevaría el precio de la electricidad en el mercado mayorista en más de 10 euros por megavatio hora, lo que supondría una subida del 26 % y un sobrecoste anual en el sistema de más de 2.500 millones. Algo que se evitará si Endesa dedicará parte de su beneficio en invertir en nuevas fuentes de energía y no a financiar únicamente a la pública italiana Enel.

Moreno ha asegurado que, en contra de lo que se dice, las centrales nucleares de Endesa no están amortizadas, ni a efectos contables ni financieros.

Según Moreno, una auditoría realizada por Ernst&Young -por cierto, auditorra de la propia Endesa por la que cobra de la elèctrica- ha mostrado que la rentabilidad de las nucleares no ha sido suficiente para recuperar la inversión.

El directivo de Endesa ha precisado que el inmovilizado neto pendiente de amortizar al cierre del pasado ejercicio asciende a 3.039 millones.

Endesa defiende que la inversión en las plantas de Almaraz, Ascó y Vandellós asciende a 3.656 millones de euros, una cantida ocoho veces inferior a la que lleva pagada a Enel en forma de dividendo

Esta cifra tan elevada, calificada así por el propio Moreno, es, no obstante, sólo la mitad de lo que repartirá de dividendo hasta 2019, y se a las fuertes inversiones realizadas desde la puesta en operación de las nucleares.

Desde 1997, la inversión en las plantas de Almaraz, Ascó y Vandellós asciende a 3.656 millones de euros en moneda de 2016, casi un 60% del coste inicial de las centrales, defiende Moreno, bastante por debajo de los más de 28.800 millones que Enel ha obtenido ya de Endesa a través de los dividendos.

Endesaq también, como no se queja, del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), porque según Moreno plantea un exceso de regulación y tiene un enfoque demasiado prescriptivo, lo que se obliga a las plantas a un esfuerzo excesivo para cumplir los requisitos.