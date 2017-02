“Esperamos que después de todos los esfuerzos Abengoa salga adelante”

Abengoa es, para Álvaro Blasco, de ATL Capital, una de las compañías que más ha sufrido en los últimos tiempos, de esta y otras muchas entidades ha hablado en el Consultorio Capital.

PUBLICIDAD

El analista de ATL Capital ha comenzado diciendo que “vamos a terminar un mes positivo en general para los mercados y en particular para nosotros. Hemos visto desde noviembre de 2016 lo que no vimos los once primeros meses de 2016. Está muy basado todo en la expectativa de resultados, y las cuentas están siendo buenas. Todavía faltan algunas entidades por dar a conocer sus cifras, pero en principio están mostrando un crecimiento importante”.

“Abengoa es como jugar a la ruleta”

“En Bankia no sabemos cómo acabará con BMN, ni cuándo llegará a una cotización como para que el Estado vaya deshaciendo su posición. Quitaría un poquito de Sabadell y de Caixabank. Abengoa es una apuesta importante, sigue con problemas a lo largo del mundo, esperamos que con todos los esfuerzos que ha hecho salga adelante pero eso ya es jugar a la ruleta, y no hay que olvidarse de poner el stop loss“.

Álvaro Blasco también ha apuntado que “en algún momento tendrá que haber una corrección, pero es que los índices se están manteniendo en una horquilla bastante estrecha, donde cuando rompemos el 9.500 volvemos un poco para atrás. Si están pensando en operaciones cortas me esperaría, porque los mercados llevan tres meses y pico subiendo”.

PUBLICIDAD