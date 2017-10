Ezentis se enfrenta de nuevo a grandes resistencias de medio y largo plazo

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, analiza la actualidad de títulos como Ezentis en el Consultorio Capital de Radio Intereconomía.



El analista de APTA Negocios ha comenzado hablando de otros valores como Borges B. Moro ha asegurado que “no tenemos mucha referencia de Borges B porque empezó a cotizar el 21 de julio, es más, entre los máximos que marcó en 55 y el siguiente mínimo en 26 ahora mismo está en 36, en tierra de nadie. Por encima parece que da sensaciones nuevamente alcistas y a lo mejor ese sería un buen nivel”.

“Sacyr es un título traicionero, va camino del soportazo en 2,09”

“Es un título traicionero, igual que OHL o Arcelor. Yo no entraría en Sacyr, desde que hizo máximos en 2,70 la sucesión de máximos relativos decrecientes es perfecta y va camino del soportazo en 2,09. Por debajo de esa zona se vuelve a convertir en muy bajista, hoy por hoy no me parece un título en el que entrar. La primera señal de entrada nos la da algo lejos, en 2,35”.

Por último, ha hablado de Ezentis, apuntando que “se está enfrentando de nuevo a resistencias muy importantes en el medio y largo plazo. Las últimas veces que ha tocado los 0,30 no ha tenido una repercusión tan negativa, de hecho alguna vez llegó a subir hasta 0,60”.