Más de uno y más de dos, empezando por el propio presidente, José Folgado, ex secretario de Energía con Aznar, exalcalde de Tres Cantos (Madrid) por el PP y nombrado presidente de Red Eléctricas por Rajoy en marzo de 2012.

PUBLICIDAD

El presidente de Red Eléctrica de España, José Folgado, ha calificado hoy de “gravísimo error y de grave injusticia” la consideración del grupo empresarial como “puerta giratoria” para políticos, tras el nombramiento como consejero del exdirector de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa.

Según Folgado, Red Eléctrica de España “está teniendo la mejor consideración desde el punto de vista de las buenas prácticas corporativas en todas las instituciones”.

Ha recordado que la compañía ha tenido “un puesto de honor en la excelencia en materia de la actuación responsable en materia corporativa” y en lo que se refiere al nombramiento de consejeros ha dicho que existe “un mapa de competencias y se puede ver perfectamente la altísima consideración de éstos”.

PUBLICIDAD

Folgado ha sostenido que la candidatura de Fernández de Mesa fue “analizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que la elevó al pleno del Consejo de Administración y se aprobó por unanimidad”.

Hasta ahí las buenas palabras. La realidad es esta. Estos son los componentes del consejo de Red Eléctrica de España y sus currículums.

Presidente: José Folgado

Licenciado en Ciencias Económicas con Premio Extraordinario Fin de Carrera. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid.

Ha sido profesor titular de Hacienda Pública y Sistemas Fiscales de la Universidad Autónoma de Madrid. Director del Departamento de Economía de la CEOE. Miembro del Consejo Económico y Social en representación de las Organizaciones Empresariales. Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Economía y Hacienda, desde mayo de 1996. Secretario de Estado de Economía, de Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Economía, desde abril de 2000. Secretario de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Economía, desde julio de 2002. Diputado por la provincia de Zamora en el Congreso de los Diputados y Vicepresidente de la Comisión de Economía y Hacienda, desde marzo de 2004. Alcalde de Tres Cantos (Madrid) desde junio de 2007.

PUBLICIDAD

Hasta aqui, el c.v oficial de Folgado. Lo que no dice en ningún momento es que todos sus cargos públicos los obtuvo tras ganar el PP con José María Aznar las elecciones en el 1996. Tampoco que fue diputado por Zamora o alcalde de Tres Cantos con el PP. Tampoco que accedió a la presidencia de Red Eléctrica de España en marzo de 2012 desplazando a Luis Atienza, otro político, en esta caso del PSOE, donde fue minsitro de Agricultura con Felipe González, que llegó a REE por la puerta giratoria de Zapatero en 2004. El eliminado fue Pedro Mielgo.

La presidencia y los altos cargos de Red Eléctrica siempre han estado en manos del Gobierno, que a través de la SEPI, aún mantiene un 20% del capital que le da el control de la compañía

Juan Lasala Bernard: Consejero Delegado

Nacido el 25 de febrero de 1967 es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Dentro de la compañía, desde el año 2001, ha venido desempeñado funciones de dirección en el área internacional, en el área de telecomunicaciones y ha ocupado el cargo de director de Planificación y Control y Director Corporativo Económico-Financiero.

Además ha sido Director de Planificación y Control del Grupo Avanzit y Director Financiero para España del mismo grupo. Director Financiero de Midas, España. Adjunto a la Dirección Financiera en Burger King, España. Auditor en KPMG Peat Marwick. No tiene ninguna relación con la política y ha tenido su propio desarrollo profesional en REE.

Consejeros Dominicales

Fernando Fernández Méndez de Andés

En la actualidad es Consultor Internacional en temas macroeconómicos, regulatorios y financieros. Asesor externo del Comité de Estrategia del Grupo Financiero Arcano. Colaborador de la Fundación de Estudios Financieros. Columnista y comentarista económico habitual en diversos medios de comunicación. Ponente habitual en conferencias y simposios internacionales relacionados con su actividad profesional y académica y autor de numerosos artículos y publicaciones sobre la misma. Consejero Independiente de Bankia, S.A.

Reputado economista, sin embargo, nadie niega sus lazos con el PP al que defiende en las diferentes tertulias en las que participa. Es consejero desde abril de 2012, siendo uno de los primeros nombramientos de José Folgado como presidente siguiendo instrucciones de María Dolores de Cospedal, actual ministra de Defensa y secretaria general del PP, cargo que ya desempeñaba en 2012, además de presidenta de Castilla La Mancha.

Santiago Lanzuela Marina

Nacido el 27 de septiembre de 1948 es Licenciado en Ciencias Económicas y Comerciales. Funcionario del Estado. Toda su vida ha estado ligada al PP.

Ha sido Profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia (1971-1973). Jefe de la Misión española de Cooperación Técnica en Nicaragua (1974-1976). Director de Programas de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Trabajo (1976-1981). Asesor del Presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana (1982). Jefe del Servicio de Inspección del Patrimonio Nacional (1987). Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón (1989-1993). Fundador y Presidente del Instituto Aragonés de Fomento (1990). Presidente del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (1992). Diputado a Cortes de Aragón (1991-1999). Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón (1995-1999). Senador por la Comunidad Autónoma de Aragón. Presidente de la Comisión de Economía y Hacienda del Senado (1999-2000). Diputado al Congreso, Presidente de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso (2000-2004). Diputado al Congreso, Vocal de la Diputación Permanente, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Vocal de la Comisión de Fomento (2004-2008). Diputado al Congreso, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Vocal de la Comisión de Fomento, Vocal de la Comisión de Administración Territorial. Promotor de la “Subcomisión para el análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años” (2008-2011). Diputado al Congreso, Presidente de la Comisión de Economía y Competitividad, Vocal de la Comisión de Asuntos Exteriores, Vocal de la Comisión de Fomento, y Vocal de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa-OSCE (2011-28.7.2014).

Como en el caso de Folgado, en ningún monento de su biografia que publica en Red Eléctrica de España se menciona que todos sus cargos han sido a través del Partido Popular.

José Ángel Partearroyo Martín

En la actualidad es Director General de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Nacido el 16 de febrero de 1974 es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Master en Asesoría Jurídica de Empresas (LLM) en el Instituto de Empresa. Oposiciones a la Carrera Judicial y Fiscal.

Ha sido Director de Participadas de la División de Comunicación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Abogado Asociado en KPMG Abogados, S. L. Abogado Asociado en GOÑI Y CAJIGAS Abogados, S.L. Abogado Senior en RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS (in alliance with Mayer Brown). Senior Associate en BIRD & BIRD (Spain) LLP. Profesor colaborador de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho del Colegio Universitario Cardenal Cisneros (adscrito a Universidad Complutense de Madrid). Profesor colaborador de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos I.

Consejeros independientes externos

María Ángeles Amador Millán

Secretaria General Técnica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. Ministra de Sanidad y Consumo. Diputada a Cortes por Segovia. Diputada a Cortes por Madrid. Vicepresidenta de la Comisión Constitucional del Congreso y socialista de toda la vida.

En este caso, REE también obvia al partido que representó en la presentación de su consejera en la página web. No es al PP, sino al PSOE. Es el peaje rotario de cargos en empresas públicas que mantienen socialistas y populares por sí “algún día me toca a mí”.

Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y Master en Dirección de Empresas IESE (Executive MBA), de la Universidad de Navarra, es la IV marquesa de Molesina.

Ha sido Responsable en el área de Cogeneración, de la Dirección Comercial, Enagás. Responsable en las áreas Internacional, Petroquímica y de Marketing de Repsol. Directora de Desarrollo de Servicios de Unión Fenosa. Subdirectora de Mercados de Petróleo en la Comisión Nacional de Energía (CNE). Directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de BP Oil España. Representante de la Delegación Española en el Grupo de Cuestiones de Emergencia y en el Grupo de Mercados de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Representante en distintos grupos de trabajo internacionales en cuestiones de regulación energética y seguridad de suministro (ARIAE y CEER). Profesora en sesiones y/o ponencias en diferentes Masters (Universidad de Barcelona, ICAI, Cesma, Club Español de la Energía).

Curiosamente ocupó uno de los dos puestos que dejaron vacantes los nombramientos propuestos por José Folgado de Alberto Nadal, hermano de Álvaro Nadal, ahora ministro de Industria, pero en 2012 jefe de la Oficina Económica de Mariano rajoy en Moncloa, y de Ignacio López del Hierro, marido de Maria Dolores de Cospedal. Fue tal la polémica levantada por estas propuestas de nombramentos que finalmente José Folgado renunció a ellas.

María Jesús García Beato

Licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba es Abogada del Estado.

Ha sido Abogada del Estado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia de Protección de Datos. Representante española en el Comité Consultivo del Consejo de Europa en materia de protección de datos. Asesora del Consejo de Administración de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para el proyecto CERES (Certificación Española de Transacciones Electrónicas). Abogada del Estado en la Subdirección de los Servicios Consultivos de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Abogada del Estado en la Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento. Directora General del Gabinete del Ministerio de Justicia. Consejera de Infoinvest, S.A. Consejera de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. (SEGIPSA). Consejera de la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales, S.A. (SEEI). Consejera de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Consejera de Banco Guipuzcoano, S.A. y Consejera del Banco CAM, S.A. Subsecretaria de Justicia. Abogada del Estado en el Servicio Jurídico ante la Audiencia Nacional. Directora de la Asesoría Jurídica de Banco Sabadell. Secretaria del Consejo de Administración de Retevisión, S.A. Secretaria del Consejo de Administración del Banco Urquijo, S.A. Consejera de la sociedad Banco Gallego S.A.

Un buen currículum, per también relacionado con el PP, al menos en sus inicios. Fue directora general del Gabinete del Ministerio de Justicia con Ángel Acebes de responsable, y Aznar presidente del Gobierno, en el año 2000 y llegó al cargo de subsecretaria del minismo ministerio.

Sustituyó a Juan Iranzo, otro economista muy bien relacionado con el PP, en el consejo de administración de Red Eléctrica, porque tuvo que dimitir al hacerse público que los 45.000 euros de su tarjeta black de Caja Madrid los gastó en lenceria femeniana u otros productos pocos relacionados con su actividad de la antigua caja de ahorros.

Socorro Fernández Larrea

En la actualidad es Consejera ejecutiva de la Consultora JustNow, S.L., entidad dedicada al asesoramiento en el sector de la construcción de infraestructuras, tanto en operaciones comerciales como financieras. Miembro del Consejo de Administración de AMPER, S.A. como consejera dominical, en representación de la entidad Emilanteos, S.L. Miembro del Consejo de Administración de la ingeniería SEG, S.A., entidad dedicada a la realización de trabajos de ingeniería en las áreas de obra civil y edificación. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directivos y Presidenta de su Comisión de Internacionalización. Miembro del Consejo de Administración de la constructora ACR.

Antonio Gómez Ciria

Nacido el 25 de marzo de 1957.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Administración y Dirección de Empresas (Executive MBA) por el IESE. Experto Contable Acreditado – AECA.

Ha sido Director General de Administración y Tecnologías de la Información y miembro del Comité de Dirección del Grupo FCC. Representante del Grupo FCC en el Foro de Grandes Empresas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Director General de Auditoría Interna y miembro del Comité de Dirección del Grupo FCC. Director de Auditoría Interna del Grupo FCC. Miembro del Consejo Asesor del Instituto de Auditores Internos y Vocal del Comité Directivo. Secretario General Técnico de InverCaixa, gestora de inversiones perteneciente al Grupo La Caixa. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC. Consejero de la Empresa Nacional de Uranio, S.A. Consejero de la Empresa Nacional de Autopistas, S.A. Consejero de Tabacalera, S.A. Director de Inspección de Mercado de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid. Subdirector de Estudios y Planificación Presupuestaria de Radio Televisión Española. Director del Departamento de Intervención y Contabilidad del Banco de Crédito Agrícola. Interventor Auditor de la Intervención General del Estado.

Es yerno de José Barea, el primer jefe de la oficina Presupuestaria qur tuvo José María Aznar en la Monclola. Precismente, Aznar los nombró en 1996 presidente del insituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC).

José Feito Higueruela

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Técnico Comercial y Economista del Estado. Embajador de España.

Ha sido Presidente de ASETA-Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Austopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje (2001-2014). Embajador de España ante la OCDE-Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- en París (1996-2000). Socio y miembro del Consejo de Administración de A.B. Asesores Bursátiles, S.A. en Madrid (Morgan Stanley), entidad en la que ha sido “Chief Economist” y responsable de la dirección de diversas áreas en Banca de Inversión (1986-1996). Jefe del Instituciones Financieras Internacionales del Banco de España, miembro del Comité Monetario Europeo (Bruselas) y del Comité de Gobernadores de Bancos Centrales de la Unión Europea en Basilea (1984-1986). Asesor Técnico y Director Ejecutivo en Washington del Fondo Monetario Internacional (1980-1984). Jefe del Servicio de Estudios del Sector Exterior y Procesos de Datos del Ministerio de Economía y Hacienda, en Madrid (1978-1980). Programador, analista y ejecutivo de informática en las entidades Seresco, S.A. y Entel-Ibermática, S.A., en Madrid (1967-1978).

Siempre ha estado estrechamente ligado al PP. Incluso llegó a sonar para ministro de Aznar, que, sin embargo, lo nombro embajador para la Organización de Países Desarrollados (OCDE) en 1996.

Arsenio Fernández de Mesa

Es el último nombramiento de José Folgado y el que ha creado la última polémica sobre las puertas giratorios. Ha sido, entre otros cargos, Director General de la Guardia Civil (2011-2016). Consejero Científico del Instituto Internacional de Ciencias Políticas (2010). Vicepresidente de la Comisión de Defensa del Congreso (2004-2011). Portavoz de Defensa del Congreso (1996-2000). Asesor Ministro de Administraciones Públicas (2004). Delegado del Gobierno en Galicia (2000-2004). Diputado a Cortes, electo por la provincia de La Coruña, en 7 Legislaturas (1989-2012), desempeñando, entre otros, los cargos de Portavoz del Sector Naval y Marina Mercante, Vicepresidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Portavoz de Defensa en el Congreso, Presidente de la Comisión Nacional de Defensa, Miembro de la Asamblea Internacional de la OSCE, Miembro de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica. Primer Teniente de Alcalde de El Ferrol (1987-1989). Concejal del Ayuntamiento de El Ferrol (1983-1991). Ponente en conferencias y en seminarios sobre Defensa, Pesca, Sector Naval, Marina Mercante, Seguridad y Guardia Civil, en diversas Universidades y en todo tipo de foros nacionales e internacionales, entre otros, EUROPOL, el Centre des Hautes Études du Ministére de I’Intérieur de France CHEMI (Colegio de Altos Estudios del Ministerio del Interior Francés, en París) y la Escuela de la Guardia de Finanza (Italia).

Toda una vida ligada al PP que ahora llega con al recompensa del sillón en el consejo de administración de una empresa pública.

Relaciones con el partido en el poder

La mayoría de los consejeros de Red Eléctrica tienen una estrecha relación con el partido en el poder. Ha sido en el pasado y lo es ahora, tanto con el PSOE como con el PP. Es un retiro dorado tras su paso por la política. El sueldo no baja de los 175.000 euros anuales en un negocio que trabaja en monopolio en España, es decir, que no tiene competuidores, porque tiene en exclusiva la operación del sistema eléctrico y el transporte de electricidad en territorio nacional. Por eso, parece que no deben importar mucho el pasado profesional de algunos de sus consejeros en sectores como la sanidad, la abogacia, la contabilidad, la construcción, la banca o ser diputado por Segovia o Teruel.

Por ese José Folgado, su presidente, y primer afectado por esta situación, porque su nombramiento esta ítimamente ligado al PP, no debería calificar de “gravísimo error y de grave injusticia” la consideración del grupo empresarial como “puerta giratoria” para políticos. Que cada palo, aguante su vela.