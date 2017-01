Fuertes subidas del precio de la luz para pagar a los políticos enchufados en las eléctricas

El precio de la electricidad se ha disparado en las últimas semanas. Este lunes ha marcado el tercer precio más alto desde diciembre de 2013, mientras las eléctricas mantienen en sus consejos a políticos, haciendo gala de las puertas giratorias.



El precio de la electricidad está a un paso de alcanzar los máximos de diciembre de 2013, aunque en algunas franjas horarias ya ha superado con creces los precios, rozando los 100 euros por Mwh. Los consumidores vuelven a mostrar sus justificadas quejas por este precio disparado, que encarerá la factura de enero.

De seguir estos precios, los clientes de las eléctricas tendrán que abonar cerca de 30% más que hace un año por el mismo servicio, sin que hayan cambiado los costes regulados, mientras los políticos continúan copado los consejos de administración de estas compañías que operan en un régimen de oligopolio, avalado por los sucesivos Gobiernos de PP y PSOE. Estos son los políticos y altos cargos del Gobierno que han pasado de regular la electricidad a formar parte activa de las eléctricas.

Iberdrola prefiere ‘populares’ y nacionalistas

En Iberdrola está Ángel Acebes, ex ministro de Interior y ex secretario general del PP. La eléctrica le paga 216.000 euros anuales. Acebes fichó por la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez-Galán a finales de abril de 2012 y mantendrá su puesto hasta 2019. Acebes está imputado en el caso de los “papeles de Bárcenas” y fue acusado por el ex tesorero del PP de autorizar el uso de fondos de la caja B que está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

En el consejo de Iberdrola también se sentó el marido de la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Ignacio López del Hierro lleva años dentro de la eléctrica, donde ha pasado de Iberdrola Ingeniería a Iberdrola Inmobiliaria. En 2014 se estimó que su sueldo era de 75.000 euros anuales.

La eléctrica apunta alto en cuanto a cargos públicos se trata. Manuel Marín, ex presidente del Congreso de los Diputados, es el presidente de la Fundación Iberdrola. El sueldo no es público, pero la Fundación Iberdrola gastó 178.240 euros en gastos de personal en 2015 para un total de seis “patronos” -Manuel Marín González, Fernando Becker Zuazua, Jesús Medina Ocaña, Adolfo Arejita Onarte-Echebarría, Germán Manuel Gregorio Delibes de Castro, Julio de Miguel Aynat-. El sueldo medio sería de 29.700 euros por cada uno.

Iberdrola también barre para casa. Juan María Atutxa, ex consejero de Interior del País Vasco con los nacionalistas e independentistas Juan José Ibarretxe y José Antonio Ardanza como presidentes, también tiene su silla en el consejero de Iberdrola Ingeniería y Construcción. Su sueldo superaría los 46.000 euros anuales.

Braulio Medel fue viceconsejero de Economía de la Junta de Andalucía, cobra cerca de 300.000 euros por ser consejero independiente.

Georgina Kessel es un nombre desconocido para la mayoría de españoles, pero el fichaje por la eléctrica trajo polémica en México. Kessel fue Secretaría de Estado de Energía mexicana, cargo directamente relacionado con las eléctricas, más cuando se prevé una fuerte expansión en el país centroamericano.

Endesa, ministros y Aznar al consejo de administración; independentistas en el consejo asesor

En Endesa se hace la vista gorda a la ideología política. Su preferencia son ex presidentes del Gobierno y los ministros de economía, sean de PSOE o PP. En el consejo presidido por Borja Prado han pasado José María Aznar, presidente del Gobierno, con un sueldo de 200.000 euros. Aznar fue quien privatizó la eléctrica.

También han pasado el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, quien no puede actuar en ningún tipo de reforma eléctrica, pero sí puede opinar al respecto señalando el camino a seguir.

Elena Salgado, ex ministra de Economía con el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, fichó por Endesa Chile tan solo tres meses después de dejar el Gobierno. Su sueldo alcanzaba entre los 35.000 y 75.000 euros anuales. La polémica del fichaje se centró en el corto espacio de tiempo que había pasado desde que dejó el Gobierno. La legislación impide a un ex miembro del ejecutivo trabajar para una empresa privada durante los dos años siguientes a abandonar el cargo público. Luis de Guindos justificaba ayer este fichaje asegurando que el cargo en Endesa Chile no era relevante para España.

Pedro Solbes recaló en la máxima accionista de Endesa, Enel. El ex ministro de Economía y ex comisario europeo cobra 132.000 euros por su labor. Enel ha llevado a cabo un verdadero saqueo en Endesa, con la venta de todos los activos en Latinoamérica, y obligando a comprar activos ruinosos, como Enel Green Power.

El consejo asesor de Endesa está copado de políticos independentistas:

David Madí Cendrós, nacido en Barcelona en 1971, es un conocido de la Administración catalana en las Consejerías de Interior, Economía y Finanzas y Presidencia. Abandonó todas sus responsabilidades políticas en enero de 2011, justo después ser jefe de gabinete de Artur Mas, presidente en funciones de la Generalitat. Mandí llegó a vaticinar para estas elecciones la mayoría absoluta de Junts pel sí, pero los resultados fueron bien distintos, con una derrota electoral de 9 escaños, ya que JxS es la suma de CDC con ERC.

Josep Maria Álvarez Suárez, líder de UGT. Se se ha manifestado en favor de un referéndum independentista en Cataluña y avalado varias actuaciones separatistas.

Germà Bel Queralt, diputado ahora de Junts pel sí, es catedrático y escritor. Ha sido diputado en el Congreso por Barcelona con CiU y ahora JxS le rescató para la política autonómica. Es uno de los hombres que gira las puertas entre el ámbito privado y público. Bel es uno de los participantes de ‘Endavant’, el documental separatista de Issona Passola, financiada por la ANC para fomentar el voto favorable a las formaciones separatistas.

El imputado Carles Sumarroca Claverol por el caso Pujol, ha tenido el cargo de vicepresidente de COMSA-ENTE, y no duda de que la independencia es el camino para Cataluña. Los registros en su domicilio de la Guardia Civil se produjeron a finales de octubre.

Albert Mitjà Sarvisé, ingeniero industrial natural Arenys de Munt (Barcelona) en el año 1954, es miembro de CDC, partido que pide abiertamente la secesión con España.

Imma Tubella Casadevall es columnista en el diario separatista Punt Avui bajo el título Ara és l´hora -Ahora es la hora-, cuyas campañas prometen más y mejores beneficios con la ruptura con España.

Joan Majó Cruzate, ingeniero industrial nacido en Mataró (Barcelona), pese a ser socialista, se pasó al nacionalismo con polémicas declaraciones.

Joan Hortalá, presidente de la Bolsa de Barcelona, fue secretario general y consejero de Industria de la Generalitat en la etapa del tripartito con ERC.

Javier Basso Roviralta ha sido concejal en el Ayuntamiento de Barcelona por CiU.

Gas Natural Fenosa, fijación con el PP y PSOE

Los fichajes políticos de Gas Natural Fenosa pasan antes por el Partido Popular y del PSOE. El nombre más reconocido del consejo de administración es el de Felipe González. Dejó el cargo en mayo de 2015 tras haber recibido un sueldo de casi 570.000 euros. La razón de abandonar el cargo era porque “se aburría”. Estuvo cuatro años y medio como consejero independiente.

Santiago Cobo Cobo, marido de Teófila Martínez, ex alcaldesa de Cádiz, cobra un sueldo de 138.500 euros como consejero independiente de Gas Natural Fenosa.

Otro caso es el de Nemesio Fernández-Cuesta, quien fue ex secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales. Dejó su cargo como consejero dominical en nombre de Repsol, por el que cobraba 126.500 euros, para ser asesor de UPyD, el partido contrario a las puertas giratorias.

Heribert Padrol Munté, ex político de CiU al Congreso. Cobró 126.500 euros como consejero dominical.

Acciona, ex políticos del PP como preferencia

Carlos Espinosa de los Monteros fue consejero de Acciona y afirma ahora que “no tiene un duro”. Fue vicepresidente del Instituto Nacional de Industria y su sueldo en esta eléctrica y constructora, fue de 175.000 euros. Espinosa de los Monteros se encarga ahora la Marca España.

Carmen Becerril, ex directora general de Política Energética y Minas con el PP, es consejera de Acciona desde 2014. Trabaja en Acciona desde 2005 y ha cosechado distintos altos cargos, como directora de Análisis Estratégico e I+D+I, directora general de Recursos Corporativos y presidenta de Acciona Energía.

Miriam González, la esposa de Nick Clegg, ex viceprimer ministro británico. Reino Unido es un mercado muy importante dentro del sector eléctrico. Como consejera independiente cobra 125.000 euros.

También se suma a este grupo Pío Cabanillas, el ex director general de RTVE y ex portavoz del Gobierno, fichó por Acciona tras la salida del PP del Gobierno. Ha pasado como director general adjunto a la Presidencia a director general de imagen corporativa y marketing global de Acciona.

Abengoa, eludiendo la quiebra de los cargos del PSOE

Abengoa, llamada a ser la líder de las renovables en España, está saliendo ahora de una delicada situación financiera. En su consejo se encontraba parte de la familia de Juan Carlos I, Rey emérito, y ex altos cargos del PSOE.

Carlos Borbón-Dos Sicilias, primo de Juan Carlos I, fue consejero independiente de Abengoa Solar.

Josep Borrell, ex ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y ex presidente del Parlamento Europeo, cobraba 300.000 euros como consejero independiente externo en la eléctrica presidida entonces por Felipe Benjumea. Borrell no estuvo presente en el polémico consejo que aprobó la millonaria y juzgada indemnización a la ex cúpula de Abengoa.

José Domínguez Abascal, ex secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, es secretario general técnico de Abengoa.

Ricardo Martínez-Rico, ex secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, cobraba 136.000 euros como consejero independiente.

Luis Solana, ex diputado socialista, ex director de RTVE y hermano del socialista Javier Solana, recaló en el consejo de Abengoa Bioenergy.

Javier Rupérez, ex diputado y ex embajador en EE UU. Su conexión con la primera potencia del mundo era uno de los puntos fuertes de su fichaje. Fue consejero de Abengoa Bioenergy con un sueldo de 25.700 euros.

Juan Verde, ex asesor de Barack Obama, fue consejero de Abengoa Bioenergy.

José Terceiro Lomba, ex subsecretario de la presidencia del Gobierno, llegó a ser vicepresidente ejecutivo de Abengoa en representación de la empresa Aplidig SL. El sueldo rozaba los 4 millones de euros.

Gamesa, un político en su consejo

José María Aracama, ex consejero de Economía y Hacienda de Navarra, tiene el cargo de consejero independiente por el cobra cerca de 100.000 euros.

REE, tanto PP como PSOE marcan el rumbo en la que fuera empresa pública

En Red Eléctrica tanto PP como PSOE copa gran parte del consejo de Administración. Entre sus filas aparecen nombres como José Folgado, ex secretario de Estado de Energía, de Economía y de Presupuestos, es presidente de Red Eléctrica, con un sueldo de 650.000 euros.

Ángeles Amador, ex ministra de Sanidad del PSOE, consejera externa independiente, cuyo sueldo asciende a 182.000 euros.

Miguel Boyer, ex ministro de Economía del PSOE, cobra 153.000 euros como consejero.

Ana Cuevas Tello, ex jefa de gabinete del secretario de Estado de Energía y Desarrollo Industrial e hija de José María Cuevas, el ex presidente de la CEOE, se encarga de la Dirección de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales.

Paloma Sendín, ex directora general de Minas, cobra 153.000 euros como consejera independiente.

El PP es el partido que gobierna… en Enagás

Los ex políticos son mayoría en el consejo de Enagás. De los 13 puestos hay 7 personas que han ejercido cargos públicos, según la propia web de la gasística.

Antonio Hernández Mancha, ex líder de Alianza Popular, ex consejero independiente de Enagás.

Marcelino Oreja Arburua, ex eurodiputado e hijo del ex comisario europeo de Energía, es el Consejero delegado de Enagás con un sueldo de 423.000 euros. El Gobierno le nombró a principios de 2012 como presidente de Feve, la sociedad estatal extinta después por las reformas del Ejecutivo. Se maniobró para que volviera de nuevo a Enagas, esta vez como consejero delegado.

Ana Palacio Vallersundi, ex ministra de Exteriores con el PP, es consejera independiente de EDP y consejera de Enagás.

Ramón Pérez Simarro, ex director general de la Energía, ostenta el cargo de consejero independiente.

Isabel Tocino, ex ministra de Medio Ambiente con el PP, es consejera independiente.

Luis Valero, ex secretario general de Industria, consejero independiente.

Gonzalo Solana, ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, es consejero independiente.

Solaria pesca en Industria y en la Agencia Tributaria

Manuel De Vicente-Tutor, ex director del gabinete del director general de la Agencia Tributaria, está en el consejo de Solaria como secretario.

Manuel Azpilicueta, vicepresidente del Instituto Nacional de Industria con Adolfo Suárez, es consejero independiente de Solaria.