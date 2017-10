El analista de ATL Capital, Álvaro Blasco, cree que Siemens Gamesa sigue teniendo potencial de subida tras las caídas que se produjeron con la unión de las compañías.



El analista ha comenzado formando una cartera de valores a un oyente del programa Capital. “Yo creo que hay que tener bancos, y estaría en Santander. Creo que es el que mejor lo puede hacer de aquí a final de año. Luego una eléctrica como Iberdrola que está posicionada en muchas partes del mundo, una constructora también, como Ferrovial”.

Para redondear la cartera, Blasco apunta que “estaría dentro de dos valores castigados y no entiendo el motivo, serían Técnicas Reunidas y Siemens Gamesa, me parece que aún no ha podido demostrar las sinergias de su unión”.

“Es un momento interesante para entrar en Tubos Reunidos”

“Es una compañía muy interesante, yo la tendría en cartera, aunque no tuviese un peso muy significativo. Está totalmente ligada a lo que son construcciones de nuevas infraestructuras. Desde junio ha tenido un castigo muy significativo. Es un momento interesante para entrar. Además dentro de este tipo de compañías es uno de los líderes a nivel internacional y aprovecharía para estar en ella. Es una apuesta que pensamos que tiene unas expectativas de crecimiento interesantes”.