“Gas Natural está cerca de romper la resistencia en 22,60”

Miguel Méndez, director de Big Deal Capital, analiza la cotización de Gas Natural y otros muchos títulos en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.



PUBLICIDAD

Méndez ha contestado a un oyente que preguntaba por Gas Natural. “Me gusta, Correa es un chicharro y yo no estaría. Y Gas Natural sí, como todas las utilities lo está haciendo bien, es un valor que me gusta y que lo está haciendo bien, está cerca de romper la resistencia en 22,60, los mínimos son ascendentes así que yo me lo quedaría. Le daría un stop de 21,75, hasta ahí podría mantener. Si tiene un perfil más conservador pues 21,40 sería la referencia. Yo creo que irá a buscar los 23 euros”.

Méndez ha continuado hablando de otras acciones, como la de SAP. “La parte mala de SAP es que ha comprado en 104 que es la parte alta, aunque estoy seguro que volverá a esos niveles. Es uno de los mejores del selectivo alemán. Si vuelve a superar 100 volverá el timing alcista. En 104 a lo mejor deberíamos cerrar posiciones”.

Deutsche Bank

“Tengo dudas porque estamos en 9 euros. Tiene que tener la referencia del mínimo de hoy que son 8,91. Pero tenemos que remontarnos a los mínimos de octubre de 2016 que pasan por 8,97. Con un Dax mucho más fuerte, este valor está mucho más abajo, implica falta de fuerza. No sabemos qué está pasando en el Deutsche Bank”.