Gas Natural Fenosa recortará 1.400 empleos con prejubilaciones

Gas Natural Fenosa llevará a cabo un ajuste de plantilla mediante prejubilaciones, la no cobertura de las futuras jubilaciones y amortización de plazas vacantes. En total serán 1.400 puestos de trabajo de los 22.000 que cuenta en todo el mundo.

No habrá ni un solo departamento que se libre de este ajuste de plantilla. Las primeras pérdidas de empleo se producirán en las próximas semanas y afectarán a todos los niveles de la compañía. Según han asegurado fuentes de la compañía gasista a La Información, la pérdida de empleo se realizará mediante prejubilaciones a los mayores de 60 años, las habituales jubilaciones durante los próximos tres años y cuyos puestos no se cubrirán por nuevos contratos y los puestos que están vacantes se amortizarán, por lo que no habrá nuevas contrataciones.desaparezca.

También se ofrecerán bajas voluntarias a aquellos trabajadores que por cuestiones personales deseen abandonar la compañía. En este extremo se abordará caso por caso la situación del trabajador y se intentará un acuerdo.

De esta forma, no habrá renovaciones en 1.400 puestos de trabajo, afectando a los puestos de la alta dirección, aunque éstos sí que serán sustituidos. La gasista ya ha iniciado el cambio en algunos departamentos, tanto en España como fuera del país. Los altos directivos están siendo sustituidos por personal más joven, preparando así un relevo generacional. El objetivo es la reducción de costes con este plan trianual, que expiraría en 2020.

No se trata así de despidos, sino que se ponen coto a las contrataciones. En 2016 realizó 315 incorporaciones en España, y desde el inicio de la crisis ha elevado el empleo en 12.000 trabajadores tras la compra de la filial chilena CGE, que aportó 7.000.

Este ajuste de empleo comenzará a realizarse después de que Repsol esté tratando de vender el 20% que ostenta en Gas Natural Fenosa al fondo CVC. La negociación está e fase preliminar, pero aún no hay ninguna decisión adoptada, según ha afirmado la petrolera a la CNMV. En caso de materializarse, Gas Natural Fenosa estaría en manos de fondos que buscan rentabilidad con la inversión.

Gas Natural Fenosa es una empresa estratégica, la primera gasista y la tercera energética en España. En los últimos años le han salido varios pretendientes, pero no ha terminado por cuajar ninguna operación debido al desacuerdo en los precios. El fondo GIP ya entró en Gas Natural Fenosa comprando un 10% tanto a Criteria como a Repsol, pero con la prohibición de alcanzar un porcentaje más elevado. Ahora entra de nuevo en la pugna el fondo CVC, que se quedó fuera de la anterior venta junto al fondo KKR.