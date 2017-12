General Electric despedirá a 4.500 empleados en Europa

General Electric ajustará su plantilla en Europa de forma drástica, hasta 4.500 empleos, según publica el diario Les Echos. Los recortes se producirán en Suiza, Alemania y Reino Unido.

La decisión del grupo estadounidense, según las fuentes sindicales, se debe a la revisión de activos adquiridos a la francesa Alstom en 2015. General Electric revisa sus operaciones “para garantizar que el negocio quede mejor posicionado para responder a las realidades del mercado para lograr un éxito a largo plazo”, ha informado en un comunicado este miércoles.

No obstante, en la nota no ha publicado ninguna cifra sobre a cuántos trabajadores afectará finalmente la medida. No obstante, ha afirmado que realiza un seguimiento de todas las actividades en alguno de los mercados para hacer frente a los proyectos y el negocio a largo plazo.

General Electric está realizando un duro ajuste de gasto. Los accionistas recibirán tan solo el 50% del dividendo trimestral tras una caída del 10% en el beneficio entre julio y septiembre. Asimismo, lanzó un profit warning para el 2017. Era la tercera vez en su historia que la compañía tenía que recortar dividendo.

Los accionistas cobrarán 0,12 dólares por acción frente a los 0,24 dólares actuales en este mes de diciembre. “Entendemos la importancia de la decisión para nuestros accionistas y por eso no la hemos adoptado a la ligera”, afirmaba el consejero delegado, John Flannery.