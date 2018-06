Iberdrola lidera las subidas del IBEX 35 este lunes, con más de un 2% al alza, después de que Goldman Sachs haya elevado el precio objetivo a los 7,2 euros por acción frente a los 6,6 euros anteriores. La eléctrica está a poco más de 600 millones de euros de BBVA en capitalización bursátil

PUBLICIDAD

Iberdrola se sitúa este lunes con una capitalización bursátil de 39.964 millones de euros, mientras que el banco presidido por Francisco González alcanza los 40.580,76 millones de euros. La escasísima diferencia se ha estrechado este lunes tras la buena recomendación del banco de inversión de EE UU, que otorga un potencial alcista del 13% respecto al precio actual de las acciones, en los 6,35 euros por papel. Asimismo, Iberdrola ha aprovechado el desplome de Telefónica en Bolsa para superarla en casi 1.100 millones en valor bursátil.

La eléctrica dirigida por Ignacio Sánchez Galán se enfrentaba al temor de la regulación eléctrica y de hecho, hasta hoy caía en Bolsa desde el inicio del año. No obstante, el PSOE de Pedro Sánchez ya tiene intención de suprimir no solo el impuesto al Sol sino favorecer las renovables, una apuesta que ha acometido Iberdrola en España en los últimos años, pese a las trabas del Ministerio de Energía a este tipo de generación. Con este escenario, el banco estadounidense da pie a las compras en el valor, que se deja un 11% en el último año.

El comportamiento de Iberdrola en Bolsa es muy superior al que registran otros dos de los grandes valores, como Telefónica y BBVA. La operadora presidida por José María Álvarez-Pallete ha sido muy castigada en las últimas jornadas, llegando a perder la referencia de los 8 euros por acción ante la imposibilidad de colocar en Bolsa su filial en Argentina debido a los problemas en ese país, y aún con la losa de su deuda en las espaldas, que alcanza cerca de los 40.000 millones de euros. El banco azul, por su parte, tiene problemas en Turquía, México y con fuerte exposición a España e Italia, motivo por el que ha sido uno de los peores bancos en el IBEX 35 desde el inicio del año.

PUBLICIDAD

La batalla por Electropaulo, en los tribunales

Iberdrola, además, está en pugna aún por Electropaulo, que se ha adjudicado a Enel en una subasta en la que no se le ha permitido competir. De esta forma, mantendrá su denuncia en los tribunales de arbitraje, a los que había acudido antes de la adjudicación definitiva de la distribuidora brasileña, una de las más importantes del país con siete millones de clientes y la gran industria de Sao Paulo.

La eléctrica brasileña rompió el acuerdo inicial alcanzado con Iberdrola para iniciar contactos con Enel. En este sentido, no se descarta que Enel tenga que pagar más de 1.400 millones por hacerse con el control, ya que podría tener que hacer frente al pago de una indemnización a Iberdrola.

Electropaulo se adjudicó definitivamente a Enel tras haber presentado una oferta desorbitante por la eléctrica brasileña, muy superior a la que había presentado la española controlada por Ignacio Sánchez Galán, que había advertido con anterioridad la batalla desigual a la que se enfrentaba. Y es que, primero tuvo que responder a la ruptura del acuerdo unilateral por parte de la empresa latinoamericana, y después a la guerra sucia de Enel en la prensa del país, colocando anuncios en la prensa de mayor tirada cargando contra el acuerdo entre la española y la brasileña.

Iberdrola contraatacaba subiendo el precio de la oferta y cargando contra Enel y su músulo financiero soberano. Y es que, la matriz de Endesa tiene el apoyo del Estado italiano, que ostenta el 30% del capital.

PUBLICIDAD

Pese a que la lucha se ha perdido en los despachos, aún queda la puerta abierta de los tribunales. Con esta maniobra totalmente legítima, Iberdrola podría pedir una compensación económica por la fallida ampliación de capital que iba a realizar Electropaulo para que Neoenergía, participada por Iberdrola en más de un 50%, pudiera hacerse con el control de la mayoría del capital. Una vez realizada la ampliación, la filial de Iberdrola lanzaría una opa a 25,51 reales por acción sobre el resto de la compañía que no poseía. Entre ambas operaciones, Iberdrola iba a destinar cerca de 1.400 millones.

No obstante, Enel irrumpió de un modo brusco y rompiendo las reglas en la inversión privada. La compañía italiana ofreció 28 reales en su primera oferta, al tiempo que inició una campaña en la prensa contra la española para asegurar que el acuerdo entre Electropaulo y la española no era beneficioso. Ambos grupos entraron así en una guerra de precios, hasta que Electropaulo anuló la ampliación de capital, pese a que el acuerdo contemplaba dicha operación. De esta forma, se ha adjudicado Electropaulo en una subasta en la que Iberdrola no pudo participar.