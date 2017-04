Según Álvaro Blasco, de ATL Capital, Iberdrola es la compañía del sector energético en la que se siente más cómodo gracias a su dividendo y a su potencial.

Álvaro Blasco ha comenzado hablando de otros valores por los que han preguntado los oyentes del Consultorio Capital, como EMCE. “Es una buena inversión en estos momentos, hemos visto subidas en el precio de la celulosa, y tiene vendida el 100% de la producción de este ejercicio así que lo seguirá haciendo bien. La compañía estima que podría haber nuevas subidas del precio de la celulosa”.

Además, el de ATL Capital ha hablado sobre Naturhouse, asegurando que “tuvo una caída muy fuerte por los resultados en febrero y no ha conseguido levantar cabeza. La vemos en los 4,50 donde le cuesta moverse y no creo que ahora se mueva de ahí. Yo vendería hoy si necesitara liquidez, salvo que publicase unos resultados excelentes del primer trimestre, cosa que no creemos que vaya a pasar”.

Red Eléctrica, Endesa e Iberdorla

“Lo tres van a pagar un dividendo muy sustancial, y viendo las expectativas de buenos beneficios veremos un aumento de esos dividendos. Me siento cómodo en las tres, pero especialmente en Iberdrola que tiene unas posibilidades de expansión muy grande en el mundo, especialmente en Estados Unidos”.