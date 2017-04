La caja vasca no confía en Iberdrola

La caja vasca, Kutxabank, ha vendido un 1,9% de Iberdrola y reduce su participación a solo el 1,69%, una muestra de la desconfianza sobre la eléctrica.

Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Kutxabank ha reducido paulatinamente su exposición a Iberdrola en los últimos meses. De hecho, en marzo de 2016 se anotaba un 3,6% en el capital de Iberdrola y ahora la ha reducido en más de la mitad, vendiendo hasta el 0,6% del capital antes del cierre de 2016.

Kutxabank no ve ya más recorrido en Iberdrola, pero mantiene una participación valorada en 730,08 millones de euros a cierre de este Jueves Santo. Así Kutxabank ha pasado de ser el segundo máximo accionista de referencia a uno de los últimos, entre los grandes, superado ahora por Qatar Investment Authority, con más de 8,5%. Norges Bank y la sempiterna Blackrock superan el 3%.

La operación se ha realizado a través de la fundación de Kutxabank, como en las anteriores ocasiones. La entidad vasca siempre había sido una parte del núcleo fuerte en la empresa.

De hecho, el presidente de KutxaBank, Xavier Sagredo, es consejero de Iberdrola. Sagredo, no obstante, no entró como representante de la caja vasca, sino por “méritos profesionales”. No obstante, fue un nuevo caso de puerta giratoria, ya que fue tesorero del PNV en Vizcaya y pasó a ser consejero de Iberdrola Distribución.

Su nombramiento en abril de 2016 se produjo cuando KutxaBank ostentaba más de un 3% en la eléctrica, una muestra de que las relaciones entre ambas entidades se han deteriorado, ya que no hay un sillón que represente al banco vasco como tal, aunque en la práctica Kutxabank sí tiene presencia, aunque sea de forma indirecta. Ahora, el que fuera segundo máximo accionista de la eléctrica también se aleja de la compañía con la venta de acciones.