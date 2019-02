La compra de Hispasat a Abertis por REE debe pasar aún por el Gobierno antes de su disolución

El presidente de REE, Jordi Sevilla, que puede pasar a la historia de la eléctrica pública si el próximo 28-A el PSOE no es capaz de gobernar tras las elecciones generales, ha indicado este martes que él nunca dijo que no quisiera comprar Hispasat, sino que no era su prioridad, y ha afirmado que espera que la operación sea aprobada por el Consejo de Ministros antes del 28 de abril, fecha de las elecciones generales.

Sevilla, durante la presentación de las líneas generales del plan estratégico de la compañía para el periodo 2018-2022, que contempla inversiones por importe de 6.000 millones de euros, de los que 949 millones corresponden a la compra del 89,7 % de Hispasat a Abertis, ha señalado que no era su prioridad porque esa cantidad son sólo mil millones dentro del total de inversión del plan.

Jordi Sevilla ha señalado que lo que siempre defendió es que no se podía volver a correr el riesgo de que esa operación fuera vetada por el Gobierno, después de todos los obstáculos que el anterior Ministerio de Energía dirigido por el PP puso a la transacción.

Ha afirmado que desde REE no han dejado de tener contacto con Abertis en ningún momento sobre Hispasat y, cuando creyeron que la operación estaba madura y el Gobierno manifestó un “plácet implícito” que no la iba a vetar ni estaba en contra, se lanzaron a ello.

El presidente de REE ha dicho que espera que antes del 28 de abril el Consejo de Ministros apruebe la compra y ha afirmado que lo que siempre dijo es que para REE “Hispasat no era ninguna tontería” porque parte de sus negocios tecnológicos son complementarios.

Ha añadido que si esa manifestación de que no era su prioridad se quiere ver como una táctica negociadora dentro del proceso, “no ha salido mal”.

Jordi Sevilla dirige ahora REE no por sus conocimientos del mercado eléctrico. Su mérito mayor, como tantos otros que ha nombrado el ‘dedazo’ de Pedro Sánchez en las empresas públicas, es ser un socialista de toda la vida, es más, maestro de economía de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero su cargo de presidente de REE puede ser el más breve de toda la historia de la eléctrica, donde el Gobierno hace y deshace con un 20% del capital, si el próximo 28-A los resultados electorales no favorecen al PSOE al depender su cargo de un determinado color político, en este caso, el rojo.