La factura de la luz en junio se dispara un 8% en un año y alcanza los 65,7 euros

La factura de la luz en junio será un nuevo rejón para los consumidores. El precio de la electricidad se ha disparado en este mes un 16,8% en tasa interanual y casi un 7% en tasa mensual en la primera quincena de junio. El Gobierno del PSOE no piensa en bajar el IVA que soporta este servicio básico, actualmente en el 21%.

Con la subida de junio, el precio de la electricidad encadenará su cuarta subida mensual consecutiva, alcanzando así máximos anuales. Para los consumidores acogidos a las tarifa regulada, el precio subirá un 2% respecto a mayo y un 8% en tasa interanual, llegando a niveles de febrero, pese a que las buenas condiciones climatológicas. Asimismo, el precio de junio será el más elevado en los últimos tres años y ligeramente menos que en junio de 2015, cuando se alcanzaron los 67,43 euros.

Según los expertos de Selectra, la subida en este mes se debe al fuerte incremento del precio del kilovatio hora, cuando ha alcanzado los 0,12299 euros, frente a los 0,12047 euros de enero, mes en el que las lluvias y el viento redujeron la factura.

De media, las familias han pagado 63,6 euros mensuales, IVA incluido, por un servicio básico como la luz. Pese a este elevado tipo impositivo, el PP, Ciudadanos, Podemos y PSOE rechazan disminuir esta tasa, situada al 21%, mientras que sí han celebrado bajar el denominado IVA cultural del 21% al 10%. De esta forma, las familias han abonado ya 381,6 euros, de los que 80 euros se han destinado al pago del IVA.

Si la factura de la luz continuara la tendencia, las familias destinarán más de un mes de Salario Mínimo Interprofesional, SMI, solo a pagar la luz, es decir, 763,19 euros por hogar, tan solo un 2%. Pese a las reformas realizadas por lo sucesivos Gobiernos en la última década, la factura de la luz se ha disparado cerca de un 50%, pero aún está a un 14% de los máximos históricos registrados en enero de 2017 por la sequía y falta de lluvia.

De esta forma, con la subida de junio, la bajada del precio de la luz desde máximos apenas ya es imperceptible para los consumidores, ya que se sitúa en niveles no vistos desde febrero. Desde marzo, la factura de la luz se ha disparado un 9%.

Los altos precios de la electricidad y, por tanto, de la factura de la luz se achacaron en 2017 a las malas condiciones climatológicas. En aquella época Mariano Rajoy aseguró que cuando llueva bajaría el precio, mientras tanto, los consumidores destinaban cerca del 10% de un SMI al pago de la factura.

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez podría disparar los precios de la luz si exige el cierre de nucleares y del carbón para 2030. De momento, las energéticas no han movido ficha sobre las prórrogas de las nucleares, aunque han insistido en que no habrá inversión en caso de que no haya rentabilidad, mientras que todas apuestan ahora por cerrar las centrales del carbón, incluyendo al PSOE, pese a que era una industria que había defendido a capa y espada en el pasado.