La UE impone una tasa mínima de renovables del 32% en 2030

Los países miembros de la UE tendrán que tener una producción mínima del 32% de energía renovable en 2030, un límite inferior al 35% que exigía la Eurocámara, pero superior al que pedían el conjunto de países miembros, que habían pactado el 27%.

El acuerdo se ha alcanzado tras una extensa y densa negociación entre representantes del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea. El acuerdo se queda a medio camino entre el 27% que pedían inicialmente los países y el 35% que reclamaba la Eurocámara para cumplir con los objetivos europeos del Acuerdo de París contra el cambio climático.

Deal! New 32% renewables target for 2030. Renewables are good for Europe, and today, Europe is good at renewables. This deal is a hard-won victory in our efforts to unlock the true potential of Europe’s clean energy transition. Thank you all! #REDII #ParisAgreement #CleanEnergyEU pic.twitter.com/oluzsJ1alm

— Miguel Arias Cañete (@MAC_europa) 14 de junio de 2018