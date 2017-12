Para Manuel Pinto, analista de XTB, ahora mismo el potencial de Siemens llega hasta los 12 euros por acción tras las grandes caídas del año.



PUBLICIDAD

Pinto ha empezado contestando a un oyente que preguntaba por Siemens. “La caída durante el año ha sido impresionante, las sinergias no han sido tan beneficiosas como se esperaban, los contratos en India no han sido como pensaban. Ahora mismo el potencial es hasta los 12 euros por acción, si recuperáramos los trece euros sería una buena noticia, la mantendría”.

En cuanto a las las compañías eléctricas, ha asegurado que “durante las próximas semanas podrían haber tenido inestabilidad por lo de Cataluña y al final no fue así. Son compañías salvavidas, además tienen un dividendo bastante interesante. Endesa por encima de los 19 euros podría estar en un buen momento de compra. Yo me he fijado más este último año en el momento, por encima de invertir en busca del dividendo. En cuanto a otras oportunidades relevantes me fijaría en Acerinox, Arcelor o Técnicas Reunidas”.

Abertis

“Abertis será uno de los grandes protagonistas dentro del Ibex 35 los primeros meses de 2018 con las opas. Ahora el tema está más parado pero seguramente será uno de los grandes protagonistas”.