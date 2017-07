Los 13 consejos útiles para ahorrar en la factura de la luz

Para ahorrar en la factura de la luz es necesario tener una guía para que nuestro bolsillo no se resienta a final de mes. Aquí hay 13 consejos útiles para hacer un consumo concienciado de la electricidad.

1.- El primer consejo da importancia a la potencia con la que tengas contratada la luz. Lo correcto es calcular el consumo de electrodomésticos, luminaria y equipos eléctricos guardando un margen de un 10%. Así sabremos la potencia exacta que necesita nuestro hogar. Este punto y los restantes han sido publicados por la web Bankinter.

2.- La constante revisión de la factura es primordial, revisar que no se haya incluido ningún punto nuevo como gastos de seguros o de mantenimiento.

3.- En verano es importante hacer un uso moderado del aire acondicionado. A veces solo basta con un ventilador y no el electrodoméstico que dispara la factura.

4.- Si ya hay un uso del aire acondicionado, colócalo en la parte dónde menos del sol. La temperatura debe girar en torno a los 24º. No coloques delante que obstaculicen la difusión del aire.

5.- En el lugar de trabajo es aconsejable espera entre 5 y 10 minutos antes de encender el aire acondicionado y apagarlo 30 minutos antes de salir.

6.- Vestirse de manera que tu cuerpo se adapte lo mejor posible a la situación climatológica.

7.- No abrir puertas ni ventas mientas el aire esté en funcionamiento.

8.- En horas en las que las temperaturas desciendan se debe aprovechar el aire del exterior para ventilar las estancias.

9.- Utilizar toldos desplegables para aislar la vivienda del calor o cerrar ventanas y correr las cortinas.

10.- Mantener los electrodomésticos con una buena refrigeración, vigilar que no se recaliente para que así no se eleven las temperaturas en el entorno. Para ello hay que tener bien limpias las rendijas de los ventiladores traseros en los electrodomésticos, que no haya polvo es imprescindible para una buena ventilación.

11.- En lavadoras y lavavajillas, utilizar los de etiquetado A Plus. Poner los programas económicos y evitar realizar lavados a medias.

12.- Comparar si las lecturas reales coinciden con las del contador y fijarse en la gráfica de históricos de consumo.

13.- Si se dispone de un contador inteligente utilizar los electrodomésticos en la hora donde es más barata la energía.