Miles de clientes de Endesa, afectados por los cortes de luz durante la borrasca Ana

Miles de clientes de Endesa se han visto afectados por los cortes de luz por la borrasca Ana. No obstante, un tercio de los habitantes de Las Palmas se quedaron sin luz debido a un problema en un grupo generador de la eléctrica presidida por Borja Prado.

En Badajoz, hasta ocho pedanías se quedaron sin suministro eléctrico en plena borrasca Ana. Pero el problema no es nuevo, sucede cada vez que caen cuatro gotas. Según ha denunciado el PSOE, es “inadmisible” que estos hechos se repitan en el tiempo, pese a haberse instado a la compañía Endesa a dar una solución a los “apagones”. “El equipo de gobierno no ha ofrecido información sobre si la eléctrica ha contestado a esta demanda”, ha apuntado el responsable de los socialistas pacenses.

Durante la tarde del lunes, “vecinos de los poblados volvieron a sacar las velas y las linternas”, una situación que parecía haberse resuelto en marzo de 2016. En este sentido, ha exigido tanto a la Junta como a Endesa encontrar una solución de verdad y no meros parches. “Ayer volvió la lluvia, un poco más intensa de lo normal, y los vecinos vieron como en sus casas y en las calles se apagaban las luces en más de cinco ocasiones”, apuntaba.

Los vecinos reclaman que un servicio tan esencial para vivir como la luz no ocasione más problemas en los pueblos y pedanías, ya que ocasiona daños a los ciudadanos y empresas. De momento, se desconoce las causas, aunque desde la eléctrica apuntan a la caída de un árbol en un cable de tensión. “Es lamentable que sigan pasando los años y el problema de los cortes de luz en los poblados no se resuelva”, ha denunciado el dirigente regional del PSOE.

Por su parte, el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, ha señalado que “es notorio y desgraciadamente casi histórico en nuestro municipio la relación causal existente entre la lluvia y los cortes de luz, rara es la vez en que episodios de lluvia no vengan acompañados de cortes no programados en el suministro de luz”. “Muchas han sido las quejas presentadas ante la entidad distribuidora del fluido eléctrico, tanto a nivel institucional como a título particular por parte de nuestros vecinos, sin que hasta el momento hayamos conseguido poner de una vez por todas fin, a esa funesta relación causal.Es nuestra responsabilidad seguir insistiendo pues ante quien corresponde, para que nuestro municipio no sea vea afectado por cortes de luz no programados, cada vez que llueve”, ha destacado el alcalde.

Endesa Distribución recibirá de este municipio una queja formal a nivel institucional “respecto a los cortes de luz no programados que afectan a nuestro municipio de una forma general, tanto al considerado casco histórico, como al resto de núcleos de población que lo componen”. El alcalde ha pedido a los vecinos que presenten reclamaciones a título particular, ante sus propias empresas suministradoras.ec

Un tercio de Las Palmas, sin luz por un fallo en un grupo generador de Endesa

Un supuesto fallo en un grupo generador de Endesa ha dejado sin luz a un tercio de la isla de Las Palmas. La eléctrica descarta que haya sido por la lluvia, al tiempo que ha abierto un expediente para averiguar las causas de este apagón sufrido en la noche del lunes.

En total, 15 municipios de la isla sufrieron el apagón, en plena borrasca Ana. Endesa cree que se debió a un problema en un equipo de la estación del sur de la isla. Pese a descartar la lluvia, “tampoco se puede descartar al cien por cien mientras no concluya esa investigación”.

El máximo responsable de Endesa en Canarias, Pablo Casado, ha asegurado al Ayuntamiento que existe una seguridad al 98% de que el apagón no fue provocado por la borrasca. Los cortes se produjeron en Agüimes, Ingenio, Gáldar, Teror, Guía, San Bartolomé de Tirajana, Telde, Arucas, Santa Brígida, La Aldea, Mogán, Firgas, Valsequillo, Artenara y varios barrios de Las Palmas de Gran Canaria.