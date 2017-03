La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 50.000 euros a la comercializadora eléctrica Zero Electrum por no haber adquirido la cantidad de energía suficiente para el desarrollo normal de su actividad.

Competencia afirma que “ha quedado probado” que la comercializadora adquirió una cantidad de energía notoriamente inferior a la que estuvo vendiendo a sus clientes entre noviembre de 2014 y julio de 2015. Zero Electrum tiene un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en caso de no estar conforme con la sanción.

La CNMC señala que Zero Electrum incumplió la obligación de realizar ofertas de compra en el mercado de producción en relación con la energía que consumen sus clientes, una conducta que supone una infracción grave tipificada en la ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

Esta sanción se suma a otra que Competencia le impuso en mayo de 2016 por no prestar las garantías mínimas exigidas por el operador del sistema, Red Eléctrica de España.

La sanción se debe tras una denuncia de Red Eléctrica de España, que ponía de manifiesto el reiterado incumplimiento de la comercializadora Zero Electrum, S.L., en la obligación de adquirir la energía necesaria para el desarrollo de su actividad de suministro, así como el incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el operador.

Específicamente, en relación con la obligación de adquirir energía, REE alude a los desvíos en que viene incurriendo la citada empresa

comercializadora durante el periodo de tiempo comprendido entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, por motivo de las diferencias existentes entre la energía facturada a sus clientes (conforme a los datos disponibles de las empresas distribuidoras) y la energía adquirida por parte de la empresa comercializadora en el mercado.

“Motivos ajenos a su voluntad”, defiende la comercializadora multada

Zero Electrum, que inició su actividad a finales de 2014, aseguró que “por motivos ajenos a su voluntad”, incurrió en una serie de desvíos. A fin de corregir dicha circunstancia, la comercializadora ha adoptado una serie de medidas de carácter técnico (contratación de software), de medidas en materia de recursos humanos (contratación de personal más cualificado) y de medidas en materia económica (pagos derivados de las penalizaciones). “La adopción de estas medidas han permitido reducir los desvíos en los que se había incurrido”, afirma.

Asimismo, ha admitido que presentó ofertas insuficientes. No obstante, la comercializadora considera que estos desvíos han sido

penalizados por el sistema por lo que la imposición de una sanción comportaría duplicidad.