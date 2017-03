Natural Gas no es de los títulos preferidos de Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI, ya que por su materia prima específica se despega mucho de los ETF.

El analista ha comenzado hablando de los resultados de Inditex, “la caída de hoy puede permitir que no haya vuelta en ‘V’, entonces gracias a este movimiento al alza y la recaída que está teniendo hoy lo que se está planteando es una vuelta. Esto es positivo para el que tenga no muchas posiciones en el valor”.

Además, ha hablado de otros títulos del sector constructor, como Arcelor. “Arcelor tiene un proceso lateral muy claro, pero es normal, llegó a una cierta altura y había sido asombroso, ha tenido una vuelta en ‘V’. A mí se me escapó, yo si no se acerca a la zona de 7 no entraría, se nos escapó y no fuimos suficientemente hábiles”.

Natural Gas

“El problema con el gas natural o derivados, es que tienen contango, y eso se produce al comprar derivados de distintos vencimientos que hace que no se comporte como una materia prima específica. Yo no trabajaría en este caso, suele ser distinto al oro o la plata que van más pegados a los ETF, pero en este caso lo desaconsejo totalmente”.