“No entiendo a los que se oponen al ‘contrasplit’ en Abengoa”

Nicolás López, director de análisis de MG Valores, afirma que la CNMV presionó para hacer un contrasplit en Abengoa, pero los accionistas no quieren.



PUBLICIDAD

El director de análisis de MG Valores ha comenzado diciendo que “a los que se oponen al contrasplit no les entiendo. Lleva mucho tiempo bloqueado en 0,01, la norma es que no se puede cotizar más abajo de eso. Nadie compra a ese precio y casi no se pueden hacer operaciones. La CNMV presionó para hacer un contrasplit, pero los accionistas no quieren. Es una situación que me tiene atónito”.

En cuanto a Técnicas Reunidas, ha dicho que “es difícil que un solo contrato tenga un impacto significativo. Es un contrato importante, pero lo más relevante es la tendencia, ver cómo está evolucionando su cartera de pedidos y si ese posible aumento se traduce en una mejora de los márgenes”.

“Creo que lo pueden hacer bien, el problema de Mapfre es su exposición a Latinoamérica”

“El sector asegurador europeo en general sí me gusta. Creo que lo pueden hacer bien, el problema de Mapfre es su exposición a Latinoamérica. A corto plazo está penalizado por esto, hay una nota de cautela o de riesgo un poco mayor, quizás elegiría antes otra aseguradora europea”.