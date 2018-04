“Nos ha sorprendido la caída tan fuerte que ha tenido últimamente Acciona”

Nicolás López, director de análisis de MG Valores, analiza la situación de Acciona y otros muchos valores por los que han preguntado los oyentes del Consultorio.



López ha empezado hablando de la posibilidades de que Telefónica venda su filial en Argentina. “No sé cómo se lo puede tomar el mercado, habrá que ver a qué precio consiguen vender. La filial en Argentina no es la más importante en tamaño. Yo creo que aquí lo importante además de esa pequeña entrada de cash que puede haber, es ver qué valoración da el mercado a esto. De esta forma las compañías piensan que se les va a dar visibilidad”.

López ha continuado hablando de la cementera Heidelberg. Asegura que “el sector cementero está en proceso de concentración ha habido bastantes operaciones. Lo que tiene es que todavía están saliendo de una crisis importante en el sector por la burbuja que ha habido. Está en una zona de soporte. Donde los últimos años más bien está aguantando que son los 75, y esa sería la zona de entrada”.

Acciona

“Acciona la verdad es que nos ha sorprendido con una caída bastante fuerte últimamente. Nos ha hecho perder el soporte clave en 62 euros. Ahora mismo está bajista y no entraría, para ello, tendría que ver una estabilización y se trabaje un nuevo soporte. Ahora mismo no me da mucha confianza”.