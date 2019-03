Pedro Cantarero: ‘Se teme a las nucleares y no se sabe que una central de energía solar utiliza aceite térmico VP1 que es cancerígeno’

@jmfrancas. Pedro Cantarero Verger es Miembro del Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático del Instituto de Estudios Estratégicos Fernando Álvarez de Miranda en el Congreso de los Diputados.

JMF: ¿Es discutible el ‘cambio climático?

Pedro Cantarero: El cambio climático está interpretado en estos momentos como calentamiento global. Desde 1870 la temperatura de la tierra ha subido 0,8 º de media y se espera que en 2030 lo haya hecho en 1,5 º.

JMF: Y, ¿no es un ciclo?

Pedro Cantarero: La evolución de la temperatura suele durar varios siglos. El problema es que ahora está evolucionando por décadas.

JMF: ¿Se aceleró el cambio?

Pedro Cantarero: Sí. Se esperan 2º de crecimiento para finales del siglo XXI .

JMF: ¿Como frenarlo?

Pedro Cantarero: La comunidad científica fija su objetivo en frenarlo a 1,5º. No queda más remedio que actuar sobre las causas antropogénicas. Hay otras causas internas y externas, pero escapan de la posibilidad humana de actuación. Hay que actuar contra el aumento de la emisión de CO2, metano y azufre a la atmósfera. Utilizar energías más limpias.

JMF: ¿Como cuales?

Pedro Cantarero: Las que sean propicias en cada país. Por ejemplo, en España fomentando el uso de la energía hidroeléctrica, propicia por la orografía española. Situación que no es la misma que Holanda, que es un país plano.

JMF: Y ¿la nuclear? Que sepa yo es limpísima.

Pedro Cantarero: Sí. Es un problema de moda. Nosotros nos fiamos de los frenos de nuestro coche y no sabemos nada de su homologación. En cambio desconfiamos de la energía nuclear cuando existe un Consejo de Seguridad Nuclear que fija unos estándares de seguridad excelentes.

JMF: ¿Es puro prejuicio?

Pedro Cantarero: Situaciones descontroladas en sus inicios provocaron pánico en la población. Ahora la situación es muy distinta.

JMF: ¿En qué es distinta?

Pedro Cantarero: En que la seguridad de las centrales es enorme. El potencial de peligro de una central termosolar con Cilindros Parabólicos con Aceite Térmico Caloportador, que es altamente explosivo, nadie lo conoce…

JMF: ¿Qué es eso? Ni me suena…

Pedro Cantarero: Jaja. Quiero decir que se teme a las nucleares y no se sabe que en una central de energía solar se utiliza aceite térmico VP1 que es cancerígeno, nocivo para el medio ambiente y altamente inflamable…

JMF: ¿Y la eólica?

Pedro Cantarero: En principio parece limpia y lo es en sí misma. Lo que sucede es que cuando se promocionó la energía eólica se preguntaron qué pasaría cuando no hay viento… pues en España no se ocurrió nada más a Zapatero que respaldarla con centrales de gas. De manera que por cada megavatio de eólica hay un megavatio de gas, que no solamente se paga, sino que las centrales de gas son grandes productoras de CO2.

JMF: Planificación nefasta entonces… Me recuerda a las desaladoras frente al plan hidrológico nacional…

Pedro Cantarero: Se han hecho las cosas mal. Muy mal desde 2004. Se puso algo de freno en 2012, pero solamente en el aspecto económico. Por otra parte, efectivamente, las desaladoras es otro de los fiascos de este país.

JMF: ¿Qué freno se puso en 2012?

Pedro Cantarero: Bueno. Se puso freno al déficit del coste energético que en el 2000 tenía 1.000 millones de superávit y en 2012 tenía 5.000 millones de déficit y llevaba 40.000 millones acumulados de pérdidas.

JMF: Qué sentido tiene este deficit, con lo cara que es la electricidad en España…

Pedro Cantarero: Es una de las más caras de Europa. Las energías termosolares y fotovoltaicas reciben 5.000 millones anuales en ayudas y sólo producen el 5% de la energía. Según mis cálculos la energía efectivamente consumida en un hogar español representa solamente el 43,69% del total de la factura de electricidad mensual.

JMF: ¿El resto son peajes e impuestos?

Pedro Cantarero: Sí. Incomprensible. Y subirá un 7% el mes que viene …

JMF: Llevamos ministros de distinto signo y no mejora nada… ¿qué pasa con eso?

Pedro Cantarero: El modelo no es el correcto. Y los que llegan siguen con la inercia anterior. Se necesita replantear la situación con un Plan Hidrológico Energético Nacional que abarate el precio de la luz y provea de agua a todas las regiones españolas.

JMF: ¿Juntar luz y agua como en los viejos tiempos?

Pedro Cantarero: Son productos de primera necesidad. Antes y ahora.

JMF: ¿La comisión del Congreso entiende esto?

Pedro Cantarero: No. Esto son aportaciones personales. La Comisión está en el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

JMF: ¿Transición a qué?

Pedro Cantarero: Así parece que el Gobierno hace algo contra el Cambio Climático… pero se demuestra que el modelo actual de energía es ineficiente… Lo sabemos todos los españoles cuando vemos el recibo de la luz… Y aparte, no tenemos ni agua ni trabajo…

JMF: ¿Por qué hacen esto? ¿Ignorancia o mala leche?

Pedro Cantarero: Ignorancia, incompetencia y moda “verde”, cuando la energía hidroeléctrica es una energía renovable, no interesan los pantanos pero sí el gas argelino…

JMF: Y no interesan las nucleares y hay que cerrarlas…

Pedro Cantarero: Pura moda…

JMF: ¿Ves opciones a la racionalidad?

Pedro Cantarero: Sí. España es el sitio propicio para instalaciones de Centrales de Bombeo. Hay una en La Muela (Júcar) y otras en Canarias. España tiene la mayor capacidad de embalse de Europa. Este tipo de Centrales aprovechan los desniveles orográficos. Por la noche (cuando la energía es barata) bombean agua a un depósito superior y durante el día la sueltan a uno inferior turbinándola y produciendo electricidad con un alternador. Se utiliza mucho en Suiza. España también es montañosa. Hay que aprovecharlo. Bajaría el precio de la electricidad en 10 años a la mitad.

JMF: ¿Algún político entenderá eso?

Pedro Cantarero: Desde luego los dos grandes partidos no lo han hecho…, hay que ver qué harán los nuevos…

JMF: Gracias Pedro, me temo que harán lo mismo… Un abrazo.

Pedro Cantarero: Saludos. Un abrazo.