Perú intenta presionar al CIADI con la inclusión de Enagás como investigado por GSP

La coincidencia de la constitución del Tribunal Arbitral del CIADI que deberá decidir sobre el litigio entre Enagás y Perú por GSP con la inclusión de Enagás como investigado en el caso que relaciona un empleado de la empresa gasística con unasupuesta trama de corrupción, apunta más a un intento de presión de los peruanos al tribunal del Banco Mundial que a una base sólida de acusaciones hacia la empresa española, según aseguran fuentes jurídicas.

PUBLICIDAD

El pasado 18 de Julio ha quedado Constituido el Tribunal Arbitral del CIADI ante la reclamación de Enagás a Perú por los incumplimientos del país andino en la concesión del Gaseoducto Sur de Peruano (GSP). En este procedimiento arbitral contra el Estado Peruano, Enagás reclama la devolución de la totalidad de la inversión en GSP, consistente en las cuentas a cobrar en relación con las garantías ejecutadas anteriormente indicadas por importe total de 226,8 millones de dólares, intereses por 1,8 millones de dólares, diversas facturas por servicios profesionales prestados por importe de 7,6 millones de dólares y el capital social aportado a GSP por importe de 275,3 millones de dólares. Todo ello suma, 511,5 millones de dólares, casi 460 millones de euros, dependiendo del cambio.

Perú no está dispuesto a desembolsar ese dinero y para ello esgrime que la adjudicación de GSP a Enagás y a sus socios, entre los que se encuentra la constructora brasileña Odebrecht, fue irregular y manchada por la corrupción. Enagás intentó llegar a un acuerdo amistoso con este país sudamericano, pero no fue posible. Por ello, puso el caso en manos del CIADI, el Tribunal Arbitral para desacuerdos comerciales entre empresas y países del Banco Mundial, en julio de 2018. A medida que el CIADI ha ido avanzando en este proceso, la presión judicial sobre Enagás ha ido aumentando en el país. Enagás, sin embargo, seguirá adelante con esta reclamación, porque está segura que no cometió irregularidad alguna y que tiene un expediente limpio y conforme a las buenas prácticas de buen Gobierno Corporativo en Perú.

La última novedad en este caso data del pasado 17 de julio, un día antes de que se constituyera dicho Tribunal Arbitral. Con esa fecha, Enagás ha recibido la comunicación de la inclusión de Enagás Internacional, S.L.U. como investigado en el caso que se sigue contra un empleado peruano de la gasística, la constructora Odebrecht, socio en GSP, y la corrupción.

PUBLICIDAD

Desde que se iniciaron las investigaciones sobre la constructora brasileña y la supuesta compra de funcionarios en Perú para la adjudicación del proyecto de GSP, nunca ha existido ni un sólo indicio con Enagás, cuya única relación era la de ser socios en el gaseoducto. Es más nadie ha sido ni juzgado ni condenado todavía por GSP. Con esta nueva investigación de la fiscalía peruana, que sigue estrictamente los mandatos gubernamentales, parece que sucederá los mismo. Según fuentes jurídicas, y según señala Enagás a la CNMV en su inorme semestral, no hay ningún indicio a fecha actual que haga suponer que las investigaciones puedan discurrir en sentido negativo para Enagás.

La primera actuación de la Fiscalía de la Nación de Perú sobre la investigación de las actividades de Odebrecht en Perú y otros presuntos delitos que pudieran de alguna manera guardar relación con la adjudicación del proyecto “Mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, trata de establecer la relación entre una antigua empleada de Odebrecht y un funcionario público. Es previsible que se decida sobre la apertura de juicio oral durante el segundo semestre de 2019.

En base a las opiniones de los asesores legales externos en derecho penal peruano de Enagás, se sigue considerando remoto que sea condenada la antigua empleada de Odebrecht. En esta misma causa, el juzgado de investigación preparatoria ha declarado como improcedente la incorporación de GSP en condición de tercero civilmente responsable.

Enagás está convencido de que ganará el litigio a Perú en el CIADI, aunque será un proceso lento y lleno de trabas judiciales. La empresa prevé, valorando los tiempos que se tarda en resolver una controversia de esta complejidad en un arbitraje internacional así como la duración habida en la fase de designación del Tribunal Arbitral, el 31 de diciembre de 2022 como fecha estimada para la recuperación de la inversión de Enagás en GSP.