“Repsol está para mantener posiciones, a pesar de la resistencia”

Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI, ha repasado la actualidad de los mercados, y de valores como Repsol.

PUBLICIDAD

Para el estratega de Ágora Asesores Financieros “lo más difícil se hizo a finales del año pasado, esto no significa que no se pueda hacer. Es este un movimiento que no me interesa, porque hace cambiar de discurso demasiado a menudo. Mientras las gráficas sean alcistas no me voy a complicar la vida. Hay resistencias, como en el 9.600, pero no diría que el mercado este frenando por eso, sino porque no se puede subir cada día”.

Carlos Doblado ha repasado la subida del Ibex, y no sabe si se batirá la resistencia actual, “a corto plazo no lo sé, pero estamos en resistencia a corto plazo, es bastante clara, y esto tampoco me genera confianza. Si subiéramos un 3-4% podríamos encontrar otras resistencias”.

Repsol

“Bueno como casi todo el mercado, los títulos están al alza, con lo cual es difícil invitar a cerrar posiciones. Repsol está en una zona de resistencia bastante incómoda, pero no me planteo cerrarla, pero si pensase que no quiero ver a los precios de nuevo en esta zona me tomaría un stop debajo de la zona de 13,40”.