“Repsol se ha acercado al soporte, pero está al alza, no me saldría”

Nicolás López, director de análisis de MG Valores, habla de Repsol y de otros muchos títulos en el Consultorio Capital de Radio Intereconomía.



PUBLICIDAD

El director de análisis de MG Valores ha comenzado hablando de la situación de Amper. López considera que “es de estas compañías de riesgo, ha tenido unos movimientos muy violentos en los últimos meses. La zona de soporte estaría en 0,20, y donde está aguantando la corrección, si no la pierde se quedaría en la lateralidad actual y veremos si llega después a sus máximos en 0,36”.

Repsol y Arcelor

“Los dos los veo bien ahora a corto plazo. Tanto el sector energético como el de materias primas con el mensaje del BCE de la semana pasada han salido reforzados. La zona de 13,10 en Repsol es el soporte, pero su tendencia es alcista y no me saldría. Lo mismo se puede decir de Arcelor, ahora mismo está empezando a recuperar y tampoco me saldría”.

En cuanto a Endesa ha señalado que “es de los valores que ha sufrido un fuerte casitgo en estos días por el tema del BCE. Ahora mismo está un poco con incertidumbre, el soporte que tenía lo está rompiendo ahora y tampoco tendría prisa en entrar en un valor como Endesa. A no ser que sea una inversión con búsquedas exclusivas de dividendo hacia el largo plazo, aunque a corto plazo sigue teniendo potencial de caída”.