“Repsol tiene un perfil que nos gusta, otra cosa es que mejore el dividendo”

Pablo García, director de mercados de Carax Alphavalue, ha repasado la actualidad del mercado en Capital, con atención especial a valores como Repsol y BBVA.

García se ha referido a las pequeñas caídas de hoy diciendo que “esto no es una caída para las últimas subidas que hemos tenido. Hay que estar pendiente a las medidas de Trump que parece que no serán para tanto. También pendientes de la subida del dólar, y en ese caso podemos ver cierta apreciación del euro, porque además la subida del dólar no le viene bien casi a nadie”.

“Hay mejoras en España, en Alemania…vamos cogiendo velocidad. Los mercados a pesar de las mejoras micro y macro, vamos más al riesgo de tomar posiciones en estos niveles. Así que veremos los sectores que se han quedado un poquito y a lo mejor es buen momento para entrar”.

Para el director de mercados de Carax Alphavalue, en el sector de telocomunicaciones “estamos viendo la subida de precios de Telefónica para banda ancha es extraordinario, el sector farmacéutico que también ha quedado muy olvidado…en el sector financiero hay que ser algo más cuidadoso”.

BBVA

“Bueno es posible por México y Turquía, la situación de ambos países no es las más óptima, y el sector ahora mismo tiene ciertas mejoras en la curva de tipos, hemos visto resultados mejores de lo previsto, por lo tanto, hemos visto mejores pero los resultados no son buenos”.

Repsol

“Otro de los sectores es el petrolero que también ha cogido tracción, y Repsol nos gusta, ha mejorado la visibilidad, el perfil nos gusta y hay que estar en el sector, otra cosa es que los dividendos vayan a mejroar”.