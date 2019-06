Ribera critica a las eléctricas por no ayudar a los consumidores a ahorrar con los contadores inteligentes

Existen actualmente en España unos 28 millones de contadores inteligentes instalados, equivalentes al 99 por ciento de los hogares, lo que sitúa al país a la vanguardia en el despliegue de este tipo de medidores.

«Tenemos contadores inteligentes implantados en casi todos los hogares y territorio, vamos por delante de muchos países europeos, pero no estoy segura de que hayamos sido capaces de aprovecharlos en todo su potencial. No estamos utilizándolos tanto como debemos», ha declarado Ribera durante la inauguración del I Congreso de la patronal sectorial Aelec.

Estos contadores son clave en su opinión para avanzar rápidamente en la transición energética y, aunque algunas distribuidoras están «esforzándose» para dar información al consumidor sobre su uso, «no todas» lo están haciendo.

PUBLICIDAD

La presidenta de Aelec, Marina Serrano, ha asegurado que las compañías han puesto en marcha una campaña para que los consumidores sepan exactamente las utilidades de estos contadores, a lo que ha añadido que además de conocimiento, es fundamental que existan tarifas que realmente permitan ahorrar en la factura de la luz.

«Estamos trabajando todas en hacerlo para que sea posible. No se saca todo el potencial porque no se conoce», ha declarado Serrano a la prensa y ha añadido que, no obstante, es necesario adaptar los peajes eléctricos para que el consumidor pueda realmente elegir el mejor momento para consumir electricidad.

«Tiene que haber unos peajes adecuados por tramos horarios para que tú, como consumidor, puedas decidir. Las distribuidoras ya tienen aplicaciones en las que puede ver el consumo que hubo en tu casa hora a hora el día anterior y que electrodomésticos se usaron», ha añadido.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) debe sacar en breve una circular de peajes, ha recordado, que serán los que realmente permitirán aprovechar las funcionalidades de los contadores inteligentes.

PUBLICIDAD

La ministra ha pedido a las empresas durante su intervención en las jornadas que desarrollen nuevos modelos de negocio y ha dicho que se necesitan «actores que piensen más allá de lo que han hecho siempre» ofreciendo nuevos servicios, rompiendo barreras y poniendo al consumidor en el centro de su forma de pensar,

«Nada será posible si ustedes no son actores constructivos», ha afirmado la ministra, quien ha asegurado que el Gobierno les ofrecerá un marco regulatorio estable, predecible y justo para que puedan llevar a cabo las inversiones que se necesitan para llevar a cabo la transición hacia la descarbonización de la economía y de la sociedad.