“Si me planteara una entrada ahora, Solaria sería uno de mis favoritos”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, repasa la cotización de Solaria y otros muchos valores en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.



Roberto Moro ha empezado hablando de Solaria. “A mí Solaria pese a la jornada de hoy me gusta. Todo lo que es estar por encima de 4,80 en precios de cierre me gusta. Sé que está alejado pero puede convertirse en una buena oportunidad. Me hace pensar que las cosas pueden seguir funcionando bien. El problema es que el escenario general está bastante indefinido. Si me planteara una entrada ahora mismo, Solaria sería uno de mis valores favoritos”.

MásMóvil

“El aspecto sigue siendo fantástico, cada vez que consigue un nuevo máximo la corrección es mínima. Parece que con la jornada de ayer quiere reiniciar el camino. Yo estaría pendiente de los mínimos que hemos visto en 109, por debajo de ese nivel materializaría beneficios”.

Otro oyente quería saber en qúe valores entrar dentro del sector bancario de EE.UU. “A mí, y pese al comportamiento de ayer, me sigue encantando Visa, no es exactamente un banco, pero dentro del sector es el que más me gusta. Lo están haciendo bastante bien todos, pero últimamente han empeorado su aspecto sobre todo los que están en el Dow Jones”.

