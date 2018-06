“Siemens Gamesa se está consolidando en la corrección”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, también aconseja que por debajo de los 13 euros la cosa se complicaría un poco en Siemens Gamesa.



Para el analista de APTA Negocios, Siemens Gamesa “está cayendo un poquito y la verdad es que después de haber roto resistencias de consideració en el rebote, está consolidando en corrección. Es más, a mí me da la sensación de que solo ha caído en una pata”.

Añade que “si no cierra el hueco que dejó el 29 de mayo en los 13,60, si no supera esa zona, no volveremos a tener sensación de neutralidad a corto plazo. Por debajo de 13 la cosa se complica un poco. Es un nivel que nos daría pie a pensar que entra a funcionar la segunda pata bajista de la corrección”.

Repsol

“Está en sus máximos históricos y nadie nos va a poder acusar de hacer las cosas mal si vendemos en máximos históricos. También se puede vender la mitad”.

En cuanto a Audax, señala que “no es de extrañar que se lo piense, son niveles que no se veían desde 2008. Si es capaz de superar los 3,15, vamos a ponerle un filtro de 3,20 me daría a entender que es un títurlo en el que perfectamente podríamos tomar posiciones”.