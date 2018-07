“Tomaría los beneficios que tuviera en Audax y dejaría las posiciones”

Miguel Méndez, director de Big Deal Capital, analiza la cotización de Audax y otros muchos títulos en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.



Méndez asegura que “este tipo de compañías son para emociones fuertes, como Solaria. Tiene mucha volatilidad y seguirán así, personalmente, para los que tengan beneficios los tomaría y dejaría las posiciones. Han subido mucho y toca recoger, cuando las cosas bien fenomenal, pero cuando no es así se sufre mucho.”

Apunta que “si pierde el soporte de los 2 euros cerraría la posición. Aunque puede darse la vuelta y volver a 2,50. Aunque parece que eliminar el impuesto del sol le puede beneficiar. No creo que tenga muchísimo más recorrido”.

“Gas Natural sí, como todas las utilities lo está haciendo bien, es un valor que me gusta”

“Me gusta, Correa es un chicharro y yo no estaría. Y Gas Natural sí, como todas las utilities lo está haciendo bien, es un valor que me gusta y que lo está haciendo bien, está cerca de romper la resistencia en 22,60, los mínimos son ascendentes así que yo me lo quedaría. Le daría un stop de 21,75, hasta ahí podría mantener. Si tiene un perfil más conservador pues 21,40 sería la referencia. Yo creo que irá a buscar los 23 euros”.

