Una avería en la refinería de Repsol provoca una gigantesca nube en Cartagena

Una avería en la refinería de Repsol en el Escombreras (Cartagena, Murcia) ha provocado una fuga de gran cantidad de vapor de agua, creando una gigantesca nube “no tóxica”, según la empresa. No obstante, algunos vecinos han afirmado que les pican los ojos.

La nube está formada por vapor de agua y restos de hidrocarburos, según el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia 112, motivo por el que el color de la misma es amarillo. El accidente se ha desatado a las 10.30 horas de este martes.

Sin embargo, algunas llamadas al 112 han apuntado incidencias físicas por los efectos de la nube, como picor de ojos, aunque no se ha procedido a la evacuación de la zona ni se han reportado heridos. La compañía ha afirmado que la situación está bajo control y que la gran nube ha sido más llamativa, afirmando que el humo no es tóxico. No obstante, el 112 ha aconsejado a los vecinos de la zona afectada no abrir ni puertas ni ventanas por precaución, activándose así el plan de emergencias químicas en Escombreras, elevando la categoría del accidente a grado 1.

 

La fuga se ha visto a kilómetros en Cartagena, al tiempo que los efectivos están atentos por si subía el nivel de emergencia. Desde el Ayuntamiento de Cartagena se han puesto en contacto con los responsables de la refinería para conocer de primera mano las opiniones y mostrar su disposición por si hicieran falta efectivos.

Por precaución la refinería ha sido evacuada y los empleados han sido desalojados de sus puestos de trabajo, mientras que vehículos y efectivos de Bomberos, Policía Local y Medio Ambiente se han desplazado a la zona.

Poco antes del mediodía el problema se había resuelto tras el cierre paulatino de la válvula averiada y todo se quedó en un susto en una zona que en su día llegó a contar con más de 3.000 habitantes, pero que a partir de la segunda mitad del siglo XX, debido al auge de las industrias energéticas en el valle, provocó un aumento de la contaminación. En la actualidad el Valle de Escombreras es uno de los grandes polos energéticos de España.