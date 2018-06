“25,90 puede ser una buena zona en CIE Automotive para buscar un rebote”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, ha analizado la cotización de CIE y otros muchos valores en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.



PUBLICIDAD

Moro asegura que “CIE está cayendo del tirón y eso es un problema, es probable que tenga un buen rebote de todos modos. En 25,90 puede ser una buena zona para buscar un rebote porque la secuencia es nefasta. Si los mercados a corto plazo acompañan habría que establecer un stop loss adecuado”.

Añade que “en el caso de Gas Natural yo establecería el stop de beneficios para el 50% de la posición en 22,50. El otro 50% lo pondría en 21,50 y mientras tanto lo dejaría correr porque tiene un aspecto brutalmente alcista. Entonces, el hecho de que esté un 1% por encima del máximo histórico que hizo ayer no es filtro suficiente para pensar que vamos a ir a máximos histórico por día”.

Daimler

“El aspecto es de los peores en el mercado. Como no podía ser de otra manera, no tiene ningún objetivo que sea el origen del último gran movimiento en 51 euros. El primer hueco alcista que dejó el mercado en julio de 2016 ya lo cerró ayer, puede empezar a rebotar, pero yo no tengo ningún motivo para pensar que ha dejado de ser bajista”.