“A no ser que Grifols rompiera hacia arriba, no compraría”

Grifols no está en su momento idóneo de compra, o al menos así lo ve Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI.

PUBLICIDAD

Carlso Doblado, ha iniciado su análisis hablando de cómo afecta el sector bancario a los mercados. “Los dos o tres últimos días los bancos habían estado rácanos y ayer ya hubo buen tono y hoy también, en general el aspecto es bueno. Si me pidieras uno del Ibex 35 me gusta mucho lo que ha hecho Merlin, a meses vista los patrones de vuelta que está confirmando son esperanzadores para la cotización. Las socimis después de la lateralidad están rompiendo las resistencias que el Ibex ha confirmado, a mí me gusta”.

Grifols

“Salvo que Grifols entre un periodo de consolidación de ruptura bajista y que rompiera por arriba, antes de eso no tendremos una señal de compra”.

También apunta a la situación de Ercros, “hemos tenido varias señales claves de compra, cosas imposibles de prever para los analistas, si te encuentras con un cohete genial. Como ha subido en vertical el stop sigue en 1,70. Si operas bien, a largo plazo tiene buen resultado”.

PUBLICIDAD

Santander y VAS

“En VAS yo no habría sido capaz de encontrar una zona muy clara para incorporarme, yo estaría dentro pero no me subiría, al igual que en Santander”.