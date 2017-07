“Almirall está casi en caída libre, tiene un soporte importante en 8,45”

El analista de APTA Negocios, Roberto Moro, ha hablado de la complicada situación que vive Almirall, y de otros títulos en el Consultorio de Bolsa.



El experto ha comenzado hablando de la ampliación de capital en Banco Santander, y asegura que “yo no iría a la ampliación de Santander, casi por una cuestión de dignidad y eso no tiene nada que ver con el mercado, a mí por sistema no me gustan las ampliaciones de capital salvo algunas excepcioens”.

Almirall

“Esta casi en caída libre, el problema es que ha perdido el 0,618% y ahora tien un soporte horizontal importante en 8,45, si al llegar ahí el gráfico da alguna señal de giro podríamos entrar, pero si no lo hace no”.

Para acabar, también ha hablado de Repsol e Inditex. “Yo de Repsol no me saldría, solo en el caso de que se vaya por debajo de 13, tiene abierto todo el camino para llegar a la zoan de 17 como lo ha hecho siempre históricamente. En cuanto a Inditex ya he comentado que es uno de los susceptibles de incorporar a la cartera y tampoco me saldría. Tampoco hay tantas cosas atractivas como para quitarse dos títulos ahora mismo que no están mal”.